"Народ хозяйственный": оставленный в селе российский танк украинцы разбирают на части (видео)

Тот случай, когда танки на поле просто "валяются"

Целых десять дней Украина мужественно противостоит российским войскам. Из-за отважной защиты украинских бойцов, россия терпит большие убытки как личного состава, так и техники. Наши защитники не перестают завоевывать себе новые "трофеи", а простые сельские жители наловчились очень быстро разбирать технику "великой и непобедимой".

Недавно в сети появились забавное видео того, как в одном из украинских сел местные жители "суетятся" возле очередного брошенного оккупантами танка.

"Что мы нашли, Коля? Нашли, бл*ть, танк. Стволяка, пулемет. Люди уже разбирают", — говорит на видео один из жителей.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы предложили составить разбитую военную технику россии в большую кучу в память о том, что сейчас происходит. Один из пользователей сети считает, что идеальным местом для этого есть Арка дружбы народов.