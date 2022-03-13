В ОП рассказали, какие коридоры для эвакуации будут действовать в Украине 13 марта

В воскресенье, 13 марта, по Украине будет продолжена эвакуация мирных жителей из опасных регионов. Детальнее о том, какие именно гуманитарные коридоры будут действовать, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути", — сообщил он.

Также эвакуируют людей в Житомир из Бородянки через Песковку, Малин и Радомышль. В настоящее время автобусы продолжают движение из Песковки.

Дополнительно будут работать следующие транспортные коридоры:

Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары (автобусы будут направлены из Броваров);

Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев (автобусы будут направлены из Киева);

Большая Дымерка – Бровары;

Кременная – Лиман.

В Славянск людей будут эвакуировать по следующим направлениям:

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск;

Попасная – Бахмут – Славянск;

Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск;

Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.

"Эвакуация проводится бесплатно", — добавляет Тимошенко.