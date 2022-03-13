В ОП рассказали, какие коридоры для эвакуации будут действовать в Украине 13 марта
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В воскресенье, 13 марта, по Украине будет продолжена эвакуация мирных жителей из опасных регионов. Детальнее о том, какие именно гуманитарные коридоры будут действовать, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути", — сообщил он.
Также эвакуируют людей в Житомир из Бородянки через Песковку, Малин и Радомышль. В настоящее время автобусы продолжают движение из Песковки.
Дополнительно будут работать следующие транспортные коридоры:
- Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары (автобусы будут направлены из Броваров);
- Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев (автобусы будут направлены из Киева);
- Большая Дымерка – Бровары;
- Кременная – Лиман.
В Славянск людей будут эвакуировать по следующим направлениям:
- Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск;
- Попасная – Бахмут – Славянск;
- Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск;
- Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.
"Эвакуация проводится бесплатно", — добавляет Тимошенко.
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