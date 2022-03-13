Укр

В ОП рассказали, какие коридоры для эвакуации будут действовать в Украине 13 марта

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В ОП рассказали, какие коридоры для эвакуации будут действовать в Украине 13 марта Новость обновлена 13 марта 2022, 11:54

В воскресенье, 13 марта, по Украине будет продолжена эвакуация мирных жителей из опасных регионов. Детальнее о том, какие именно гуманитарные коридоры будут действовать, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути", — сообщил он.

Также эвакуируют людей в Житомир из Бородянки через Песковку, Малин и Радомышль. В настоящее время автобусы продолжают движение из Песковки.

Дополнительно будут работать следующие транспортные коридоры:

  • Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары (автобусы будут направлены из Броваров);
  • Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев (автобусы будут направлены из Киева);
  • Большая Дымерка – Бровары;
  • Кременная – Лиман.

В Славянск людей будут эвакуировать по следующим направлениям:

  • Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск;
  • Попасная – Бахмут – Славянск;
  • Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск;
  • Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.

"Эвакуация проводится бесплатно", — добавляет Тимошенко.

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