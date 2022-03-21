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21 марта планируется эвакуация мариупольцев из города Мангуш и прибрежных населенных пунктов

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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21 марта планируется эвакуация мариупольцев из города Мангуш и прибрежных населенных пунктов Новость обновлена 21 марта 2022, 08:38

В понедельник, 21 марта, планируется эвакуация мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из села Мелекино. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в понедельник для эвакуации людей также планируется привлечь 50 автобусов из Запорожья.

"Место сбора для эвакуации автобусами в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 27", – сообщил Тимошенко.

Для получения помощи с временным размещением в Бердянске и эвакуацией в Запорожье можно обратиться по номерам горячей линии: +380975515917, +380504397529, +380615336276 и +380615335252.

В Бердянске также продолжат дозаправку частных автомобилей мариупольцев, которые двигаются по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

По словам Тимошенко, в воскресенье, 20 марта, гуманитарными коридорами эвакуировано 7295 человек: 3985 человек из Мариуполя и 3310 — из Киевщины.

Из Харькова удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань.

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