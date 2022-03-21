15 суток копания траншей и 6150 грн штрафа: в Полтавской области ввели наказание для поджигателей сухостоя

За последние два дня в Полтавской области поджигатели сухостоя вызвали 35 пожаров, уничтоживших почти 70 га растительности. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин предупредил, что всех нарушителей ждет 15 дней общественных работ и штраф по 6150 грн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Ну что ж, друзья, нашлись очередные "добровольцы" копать траншеи. На днях правоохранители задержали семерых мужчин за поджог сухостоя. Мы предупреждали, но с первого раза не дошло. Поэтому теперь эти "герои-поджигатели" будут применять свои навыки для обороны области", — рассказал глава региона.

Он отметил, что для ликвидации последствий самовольных поджогов администрации пришлось привлечь 131 пожарного и 28 единиц техники.

"И это в военное время, когда спасателям Полтавщины вместе с коллегами приходится разбирать завалы в Харькове, вытаскивать людей, тушить пожары. Не надо прибавлять им работы! Не сжигайте Украину, вы же не москали!", — подчеркнул Дмитрий Лунин.

Напомним, только за последний день о проблеме возгорания сухостоя сообщили главы Тернопольской, Черкасской и Львовской областей.