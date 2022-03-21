В Николаевской области палят врагов и готовятся к посевной – Виталий Ким

В одной из самых "горячих" областей Украины — на Николаевщине — готовятся к посевной кампании. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В местах, где не было в области оккупантов, тракторы уже в полях. В той части, где они отступили, расчищаем и готовимся к посевной, — отметил он.

Ким также рассказал о военной ситуации в области и посоветовал оккупантам и тем, кто им помогает, "валить".

"Мы сейчас больше видим, дальше слышим. Мы вас найдем. Пока есть возможность – валите из нашего города", — сказал глава Николаевщины.

По его словам, благодаря оркам стало больше ресурсов. "Отсылаем это все им обратно. Всего врага сожжем", — подчеркнул Виталий Ким.