В Украину идут похолодание и дожди: синоптики предупредили о резком изменении погоды

К концу месяца погодные условия будут крайне переменчивыми

В Украине солнечные дни и преимущественно теплая погода будет удерживаться до выходных, однако уже на следующей неделе синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: в украинские области придут небольшие похолодания и осадки.

Как на своей странице в соцсети сообщает главная народная синоптик Украины Наталья Диденко, завтра, 23 марта, в украинских регионах будет тепло и сухо, однако уже 24 и 25 числа ожидается снижение температуры и дожди. Кроме того, эксперт добавила, что в подавляющем большинстве уголков страны завтра ожидается мощный ветер.

Согласно данным, которые публикует портал gismeteo, в столице температура воздуха начнет "падать" в пятницу, 25 марта.

Днем показатели столбиков термометров будут показываться до +7 градусов, а ночью не будут подниматься выше 2 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Что касается следующего похолодания, то к нему киевлянам нужно быть готовыми в последний день месяца – 31 марта. Информацию об усилении ветра портал также подтверждает.

Погода в Киеве

В городе Льва изменение погоды и похолодание синоптики прогнозируют в субботу, 26 марта, когда дневная температура воздуха будет достигать +10 градусов, а ночная — до +5. Также в этот день будет идти дождь.

В среду, 30 марта, тоже ожидаются дожди показатели температурных столбиков не будут подниматься выше 8 градусов тепла днем, и +3 градусов в темное время суток.

В ночь на 1 апреля возможны заморозки до -1 градуса.

Погода во Львове

В Харькове снижение температуры воздуха до +6 днем и +3 ночью следует ожидать в субботу, 26 марта. После выходных станет немного теплее, но 1 апреля снова похолодает и начнет дождить.

Погода в Харькове

В Одессе прохладнее станет 22 марта: в дневные часы температура будет держаться на отметках от +3 до +6 градусов, однако потом последует потепление.

Снижение температурных показателей ожидается в среду, 30 марта: +6…+8 градусов. А вот в четверг и пятницу будут идти дожди.

Погода в Одессе

Ранее "Телеграф" сообщал, что настоящее весеннее тепло придет в Украину уже в следующем месяце — в апреле, однако осадки и ночные морозы в отдельных уголках украинского государства еще задержатся.