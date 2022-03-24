Из Рубежного и Кременной были эвакуированы еще 259 жителей – Гайдай

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в Луганской области 24 марта удалось эвакуировать еще 259 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, из Рубежного было эвакуировано 150 жителей, из Кременной – 109. Один тяжелораненый был перевезен в больницу в Лисичанске.

"Даже в отсутствие режима тишины мы вывозим людей в безопасные регионы Украины. В некоторые города Луганщины добраться сегодня крайне опасно. Но откуда есть возможность, забираем людей на автобусах и доставляем к поездам", — написал Гайдай в телеграм.

В Рубежном, как сообщил глава ОВА, в результате российских обстрелов в настоящее время большое количество домов уже непригодны для проживания, свет, газ и вода отсутствуют почти повсеместно.

"Чуть больше чем через сутки у этих людей все изменится к лучшему – во Львове или другом городе. Их там уже ждут", — добавил Гайдай.

130 из эвакуированных рубежан уже сегодня должны выехать на поезде из Новозолотаревки в Донецкую область, где должны присоединиться к 20 жителям Рубежного, которые были эвакуированы ранее. Вместе они отправятся на Запад.