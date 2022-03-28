За три недели марта в Украину ввезено почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи – ОП

Украина за три недели марта получила от международных партнеров 148 566 тонн гуманитарной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Часть этого груза, а именно – 38 388 тонн – доставила Укрзализныця. Значительную работу по доставке проделали и автомобильные перевозчики.

"Хочу поблагодарить неравнодушных людей, помогающих нашей стране, работников областных логистических хабов, Укрзализныцы, водителей автотранспорта, волонтеров, всех, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, горючее, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселки, где людям сейчас тяжелее всего", – отметил Тимошенко.

Он добавил, что штаб и областные хабы, куда поступает "гуманитарка", работают слаженно и без лишней бюрократии. Из областных логистических центров грузы направляются в пункты выдачи и в громады областей, добавил заместитель руководителя ОП.