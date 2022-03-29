Черниговщина превращается для россии в Чернобаевку – глава ОВА
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В Черниговской области Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага, заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
При этом уничтожение оккупантов на Черниговщине он сравнил с тем, как ВСУ уже 12 раз подряд разбивают российские войска в аэропорту Чернобыевка на Херсонщине.
"Чернобаевки на Черниговщине растут как грибы после дождя. Враг действительно тупой и наши Вооруженные Силы уничтожают очень много сил противника", — отметил он.
Глава ОВА также анонсировал на 29 марта "очень много работы" для украинских защитников.