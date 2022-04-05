Донбасская машиностроительная академия возобновит работу в Тернополе – ОВА

Национальный технический университет им. Ивана Пулюя в Тернополе готов предоставить помещения и материально-техническую базу для работы одного из учебных заведений с территорий, где ведутся боевые действия. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Принимаем первое учебное заведение с пострадавших регионов. В ближайшее время ожидаем переезда Донбасской государственной машиностроительной академии", — рассказал он.

Сначала из Краматорска в Тернополь прибудет научно-педагогический состав. В дальнейшем планируется разместить студентов, которые сейчас учатся дистанционно.

"Всего готовы разместить 10 заведений профессионально-технического образования, 5 профессиональных предвысшего и 4 заведений высшего образования", — заявил Труш.