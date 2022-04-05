Укр

Днепропетровский автодор обещает возобновить "Большую стройку" дорог после победы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Ремонт дорог на Днепропетровщине Новость обновлена 05 апреля 2022, 20:57
Ремонт дорог на Днепропетровщине

В Днепропетровской области на дорогах государственного значения производится ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровщины.

"Ремонты производим в пределах эксплуатационного содержания, ликвидируем аварийную ямочность горячим асфальтобетоном. Наша цель – обеспечить безопасный проезд по дорогам области", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают: область сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов. Поэтому ремонт дорог выступает первоочередной задачей.

"В настоящее время бригады дорожников работают на дорогах государственного значения в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районе", – сообщают в днепропетровском Укравтодоре.

Там также напоминают, что в 2022 году Службой автодорог было запланировано обновление 450 км автодорог государственного значения разных категорий – международных, национальных, региональных и территориальных. Это более 20 дорог Днепропетровщины, которые должны были получить новое современное дорожное покрытие.

"После нашей Победы мы обязательно восстановим "Большую стройку" и реализуем все планы – строительство дорог, мостов и их капитальное восстановление!", – пообещали в ведомстве.

Служба автомобильных дорог напоминает, что вся дорожная инфраструктура стабильно работает, и дороги Днепропетровщины находятся в проездном состоянии. Ограничение движения действует только на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье от с. Марьянское до с. Чортомлик.

В ведомстве напоминают, что в Днепропетровской области действует комендантский час с 21:00 до 6:00 и призывают рассчитывать время при планировании маршрута.

Теги:
#Днепропетровщина #Большаястройка #ремонтдорог #российскаяагрессия
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