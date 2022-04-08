Укравтодор приступил к ремонту поврежденной инфраструктуры Черниговщины

После того, как ВСУ зачистили территорию Черниговской области от оккупантов и разминировали пути, дорожники смогли приступить к восстановлению разрушенной инфраструктуры. Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора.

В госучреждении рассказали, что в области нарушено транспортное сообщение из-за блокирования части путей и разрушения десятков мостов.

"Задача №1 – обеспечить транспортные коридоры для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", – отметили в УАД.

В данный момент подрядные организации Черниговщины убирают сеть автодорог и возобновляют проезд по мостам. Вскоре будут проведены аварийный ремонт на поврежденных участках и установка дорожных знаков.

"Напоминаем, действует военное положение. Сейчас активные боевые действия продолжаются на востоке и юге нашего государства, в других регионах возможны ракетные и авиационные удары. После выхода оккупационных войск сохраняется опасность из-за близости Черниговской области к границе с врагом", – говорится в сообщении.

В Укравтодоре подчеркнули, что водителям, которые двигаются по дорогам региона, по-прежнему необходимо соблюдать правила поведения на блок-постах.

"Вынужденным переселенцам пока не рекомендовано возвращаться домой", — добавили в ведомстве.

Накануне заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 7 апреля по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в Чернигов доставили несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье в месяц, воду, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города. Он также рассказал, что в Чернигове больше всего пострадал пригород. В планах украинской власти – отстроить все в кратчайшие сроки.