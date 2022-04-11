Первый миллиард гривен выделен на восстановление освобожденных областей – Тимошенко

Из резервного фонда Госбюджета будет предоставлен первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск регионов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Во время встреч с представителями областных военных администраций и территориальных громад обсуждали вопросы дополнительного финансирования, ведь с такими масштабами разрушений ресурсов катастрофически не хватало", — отметил Тимошенко.

По его словам, принято решение предоставить средства на ликвидацию последствий военных действий:

Киевской области – 400 млн грн.;

Черниговской области – 250 млн грн.;

Сумской области — 250 млн грн.;

Житомирская область – 100 млн грн.

Средства резервного фонда предназначены для ремонта и замены окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановления дорог, инженерных сетей и систем, в том числе, тепла, газа, воды, электроэнергии, уборки разбитой военной и гражданской техники, очистки улиц и придомовых территорий.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о том, что согласно обещанию Президента Украины Владимира Зеленского государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Если дом или квартира разрушены, владельцы уже могут подать заявку в приложении Дія.