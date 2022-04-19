Тимошенко: Дорожники расчистили от разрушенной техники 25 км трассы Киев-Чернигов
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В Черниговской области дорожники расчищают ключевой маршрут региона – трассу М-01 Киев-Чернигов. Уже очищены более 25 км дороги, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"После упорных боев здесь было немало сожженной техники оккупантов, обломков от снарядов", — написал он.
По данным Тимошенко, всего за время боевых действий в Черниговской области были повреждены 626 км дорог и разрушены 20 мостов.
"Два из них – в селах Смолин и Киселевка – на этапе временного восстановления", – отметил заместитель главы ОП.
Параллельно в Чернигове силами ГСЧС завершен разбор завалов на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Черновола.
Кроме этого, в области продолжаются работы по восстановлению покрытия мобильной связью и доступа в Интернет мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и "Lifecell". Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, россияне массово минировали точки с оборудованием, поэтому приступать к работе можно только после проверки пиротехниками.
"Основные причины, по которым не действуют базовые станции, – повреждение оборудования и оптоволоконных сетей в результате боевых действий, отсутствие энергоснабжения и усложнение доступа из-за заминирования станций и близлежащих территорий", — пояснил Чаус.
В ремонтных работах в области задействовано 16 бригад трех операторов мобильной связи.
"На сегодняшний день по области 795 базовых станций всех мобильных операторов находятся в рабочем состоянии (общее количество – 983), а это почти 81%. По Чернигову – работает 148 из 235, или 63%", — привел данные глава Черниговщины.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о ходе работ по ликвидации последствий боевых действий в другой освобожденной области – на Сумщине. В городах области ремонтируют многоэтажки и восстанавливают коммуникации.
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