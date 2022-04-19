Тимошенко: Дорожники расчистили от разрушенной техники 25 км трассы Киев-Чернигов

В Черниговской области дорожники расчищают ключевой маршрут региона – трассу М-01 Киев-Чернигов. Уже очищены более 25 км дороги, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"После упорных боев здесь было немало сожженной техники оккупантов, обломков от снарядов", — написал он.

По данным Тимошенко, всего за время боевых действий в Черниговской области были повреждены 626 км дорог и разрушены 20 мостов.

"Два из них – в селах Смолин и Киселевка – на этапе временного восстановления", – отметил заместитель главы ОП.

Параллельно в Чернигове силами ГСЧС завершен разбор завалов на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Черновола.

Кроме этого, в области продолжаются работы по восстановлению покрытия мобильной связью и доступа в Интернет мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и "Lifecell". Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, россияне массово минировали точки с оборудованием, поэтому приступать к работе можно только после проверки пиротехниками.

"Основные причины, по которым не действуют базовые станции, – повреждение оборудования и оптоволоконных сетей в результате боевых действий, отсутствие энергоснабжения и усложнение доступа из-за заминирования станций и близлежащих территорий", — пояснил Чаус.

В ремонтных работах в области задействовано 16 бригад трех операторов мобильной связи.

"На сегодняшний день по области 795 базовых станций всех мобильных операторов находятся в рабочем состоянии (общее количество – 983), а это почти 81%. По Чернигову – работает 148 из 235, или 63%", — привел данные глава Черниговщины.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о ходе работ по ликвидации последствий боевых действий в другой освобожденной области – на Сумщине. В городах области ремонтируют многоэтажки и восстанавливают коммуникации.