Укр

Оккупанты провели "голосование" за вхождение района Запорожской области в "ДНР"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Оккупанты провели "голосование" в Запорожской области Новость обновлена 19 апреля 2022, 15:39
Оккупанты провели "голосование" в Запорожской области

Захватчики на оккупированной территории провели "народное волеизъявление".

Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты организовали "голосование" на территории Запорожской области.

Об этом сообщил российский военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко на своем telegram-канале.

Сообщается, что жители Розовского района Запорожья якобы обратились к руководству так называемой "ДНР" с просьбой о временном присоединение к "республике". Руденко также прикрепил видео с "голосованием". Сообщается, что местные жители "проголосовали" за это единогласно. К слову, боевики "ДНР" пока никак не отреагировали на эту ситуацию.

Розовский район на карте Украины
Розовский район на карте Украины

Примечательно, что розовского района уже не существует в Украине. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошел в состав Пологовского района с центром в городе Пологи.

Ранее сообщалось, что 19 апреля глава мид рф сергей лавров заявил о начале новой фазы "спецоперации" в Украине. К слову, министр иностранных дел россии озвучил новую причину для вторжения в нашу страну. Кроме того, во вторник Украина провела очередной обмен пленными с рф.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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