Укр

Оккупанты берут под контроль еще один украинский город

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автомобилем до Херсона от Алешек всего 18 километров Новость обновлена 22 апреля 2022, 14:02
Автомобилем до Херсона от Алешек всего 18 километров

Ситуация на Херсонщине становится все более напряженной

С субботы, 23 апреля, в Алешках, что на Херсонщине, российские захватчики попытаются установить военную комендатуру. По словам мэра города Евгения Рыщука, накануне Пасхи россияне собираются взять на себя "контроль и ответственность" за населенный пункт.

Об этом Рыщук сообщил на Facebook в своем традиционном обращении к местным жителям 22 апреля.

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Имеющиеся у Рыщука источники утверждают, что на данный момент российские военные в усиленном режиме ищут предателя, который бы согласился "возглавить" Алешки. Конкретных фамилий мэр пока не называет — говорит, что не были озвучены.

"Смотрите, в комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятных последствий", — предупредил Евгений Рыщук, подчеркивая опасность подобного "соседства" с оккупантами.

Также чиновник отметил, что в городе уже можно заметить отдельные патрули, представленных российскими захватчиками.

Добавим, что Алешки находятся совсем рядом с Херсоном — всего в 18 километрах езды на автомобиле.

Олешки на карте Украины
Олешки на карте Украины

Подобные новости являются подтверждением того факта, что оккупанты всерьез "взялись" за южное направление фронта, очевидно, надеясь отвлечь внимание ВСУ от Донбасса. Свежие карты боев свидетельствуют об активизации россиян под Херсоном, пока из областного центра невозможно выехать.

Также все чаще появляются новости о подготовке к проведению псевдореферендума за создание "Херсонской народной республики" — дату "голосования" перенесли уже в который раз.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Херсон #Война #Оккупация #Алешки
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