Укр

В Харьковской области от сожженной техники расчистили 100 км дорог – Тимошенко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
99
В Харьковской области от сожженной техники расчистили 100 км дорог – Тимошенко Новость обновлена 03 мая 2022, 09:40

В Харьковской области специалисты ежедневно производят ямочный ремонт на дорогах, более 100 километров дорог области уже очищены от сожженной техники и других последствий военных действий.

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он также рассказал, что на автомобильной дороге Чугуев – Печениги – Большой Бурлук обустроены временные объезды двух искусственных сооружений.

Тем временем в Харькове продолжается возобновление газоснабжения абонентам. Специалисты провели работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах города.

"Во всех районах проводят санитарную очистку территории, обследование и восстановление жилищного фонда. Вчера в Дергачах возобновлено электроснабжение в домах 100 горожан", — отметил Тимошенко.

В Сумской области также продолжается восстановление инфраструктуры. В Ахтырке и Тростянце продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов, восстановление ТЭЦ.

В селах Мазовка, Новая Слобода, Бунякино и поселке Новослободское Конотопского района проведена обрезка деревьев, благоустройство и благоустройство территорий, которые получили повреждения во время боевых действий.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о создании плана послевоенного восстановления и развития страны, предусматривающего восстановление страны на всех уровнях – безопасном, экономическом, инфраструктурном и социальном.

Теги:
#Инфраструктура #Сумщина #Харьковщина #Кирилл Тимошенко
Папа Франциск
Мир
путин снова отказал Папе Римскому насчет Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Папа Франциск
путин снова отказал Папе Римскому насчет Украины
Дата публикации
Категория
Шутки про Чернобаевку уже совсем не смешные, уверены жители Херсона
Херсонцам не смешно: украинцам рассказали правду о "Чернобаевке 18:0"
Дата публикации
Категория
Китай отстранился от помощи рф
Пентагон ответил, поддерживает ли Китай россию оружием
Дата публикации
Категория
Военные рф закопали двух мужчин в общей могиле, чтобы скрыть следы преступления
Пытали, потом расстреляли: под Николаевом нашли могилу с жертвами оккупантов (фото)
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США