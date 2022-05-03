В Харьковской области от сожженной техники расчистили 100 км дорог – Тимошенко

В Харьковской области специалисты ежедневно производят ямочный ремонт на дорогах, более 100 километров дорог области уже очищены от сожженной техники и других последствий военных действий.

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он также рассказал, что на автомобильной дороге Чугуев – Печениги – Большой Бурлук обустроены временные объезды двух искусственных сооружений.

Тем временем в Харькове продолжается возобновление газоснабжения абонентам. Специалисты провели работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах города.

"Во всех районах проводят санитарную очистку территории, обследование и восстановление жилищного фонда. Вчера в Дергачах возобновлено электроснабжение в домах 100 горожан", — отметил Тимошенко.

В Сумской области также продолжается восстановление инфраструктуры. В Ахтырке и Тростянце продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов, восстановление ТЭЦ.

В селах Мазовка, Новая Слобода, Бунякино и поселке Новослободское Конотопского района проведена обрезка деревьев, благоустройство и благоустройство территорий, которые получили повреждения во время боевых действий.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о создании плана послевоенного восстановления и развития страны, предусматривающего восстановление страны на всех уровнях – безопасном, экономическом, инфраструктурном и социальном.