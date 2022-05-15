"Сын свою кровь отдал, и я кого-то спасу": мать погибшего разведчика сдает кровь для других военных (видео)

Погибший сын женщины воевал с россиянами последние четыре года, ему было всего 25 лет

В Харькове мать погибшего на войне с российскими оккупантами разведчика продолжает помогать армии — женщина сдает кровь для спасения других украинских военных.

Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщило издание АрмияInform.

Оперативно о главном читайте в нашем Telegram

Отмечается, что женщину зовут Алиной и двадцать дней назад война унесла жизни ее 25-летнего сына, служившего разведчиком в бригаде гетмана Ивана Сирко. Воин погиб в бою под Харьковом.

Госпожа Алина рассказала, что ее сын четыре года провел в районах боевых действий на востоке Украины, хотя в последнее время его семья просила его не продлевать контракт с ВСУ и побыть с дочерью, которой 1 апреля исполнился всего один год.

"Он собирался продлить контракт с ВСУ, хотя я его умоляла этого не делать… Он обещал мне над этим подумать, но произошло большое нашествие россиян, и он снова пошел с собратьями бригады в бой. Почему я здесь? Сын свою кровь в бою отдал, может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу", — сдержанно рассказала женщина, потерявшая на войне сына.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском небе во время боя с россиянами погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил — полковник Игорь Бедзай.

Также мы писали, что во время боев с оккупантами в окрестностях Харькова погиб украинский журналист, военнослужащий Вооруженных сил Александр Махов.