Оккупанты расстреляли сотрудника Запорожской АЭС: первые подробности

За жизнь мужчины борются врачи

В понедельник, 23 мая, российские оккупанты ворвались домой к сотруднику энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергею Швецу и расстреляли его из автоматического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram-канале.

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Отмечается, что сотрудник Запорожской АЭС с многочисленными пулевыми ранениями госпитализирован в городскую больницу Энергодара. За его жизнь сражаются врачи.

"Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности. Украина победит, и все виновные будут найдены и наказаны!", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Напомним, что в россии заявили о своих планах на Запорожскую АЭС, заявив, что станция будет работать на них, однако готова за деньги поставлять энергию Украине. Это заявление прокомментировали в "Укрэнерго", напомнив, что российские угрозы невозможны физически.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты в Энергодаре, где расположена ЗАЭС, получили указание готовить город к проведению "референдума". В то же время, в оккупированном Мелитополе пропагандисты начали работать на "полную мощность" и запустили в город "шептунов", которые распространяют сообщения о том, что Украина якобы "сдала" город и другие пророссийские месседжи.