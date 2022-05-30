Кировоградщина приютила 78,5 тыс. внутренне перемещенных лиц

В Кировоградской области поселились 78,5 тысяч переселенцев, при этом в течение суток в регион прибывает около 250 жителей территорий, где продолжаются активные боевые действия против российских оккупантов.

Такие цифры озвучили в Кировоградской областной военной администрации.

"В целом в Кировоградской области на постоянное место жительства осталось уже 78 тысяч 492 гражданина, из них 23 127 дети", – уточнила советница руководителя ОВА, координатор областного штаба по вопросам переселенцев Валентина Кулачко.

При этом, говорит она, справки внутренне перемещенных лиц выданы всем гражданам, кто подал соответствующее обращение.

Кулачко уточнила, что больше всего внутренне перемещенных лиц проживает в Кропивницком районе – 32 840 человек. В Александрийском районе проживает 23 133 человека, Головановском районе – 12 898 человек, Новоукраинском районе – 10 406 человек.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о том, что во Львов на лечение прибыли 14 пациентов из Краматорска и Бахмута. 11 человек будут получать лечение в территориальном медицинском объединении Львова, 3 человека – во Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных имени Ю. Липы.