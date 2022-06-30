Признал вину: в Чернигове судят российского оккупанта

российский танкист признал в суде, что виновен

Следователи установили, что танкист рф Михаил Куликов 26 февраля стрелял в жилую многоэтажку в Чернигове. Украинская прокуратура обвиняет россиянина в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом говорится на официальной странице Деснянского суда Чернигова. В рамках следствия удалось установить, что россиянин в конце февраля, по приказу своего командира, развернул башню танка и выстрелил в новостройку. Тогда чудом обошлось без жертв. Вместо этого танк подбили украинские военные, а экипаж пленили.

Командира, по данным Черниговской областной прокуратуры, уже обменяли на украинского военного. А вот Куликову грозит от 8 до 12 лет за решеткой. На данный момент устанавливаются все детали происшествия, потому рассмотрение дела в суде будет продолжено 19 июля.

Следует отметить, что это уже второе дело с оккупантом на скамье подсудимых.

Напомним, в конце мая российский солдат Вадим Шишимарин получил пожизненное за убийство мирного жителя Сумской области. Он также утверждает, что застрелил украинца по требованию своего командира. В конце февраля Шишимарин вместе с еще несколькими российскими военными попытался уйти от ВСУ. Оккупанты убили случайного прохожего. Однако далеко скрыться не удалось, они были атакованы местными охотниками, после чего сами сдались.