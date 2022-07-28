Боятся "Нептуна"? Россияне снова маневрируют в Черном море, но ракетная угроза остается

К запуску с акватории моря постоянно готовы 20 "Калибров"

Западный мыс Крыма Тарханкут перестал быть подходящим убежищем для большинства российских кораблей в Черном море. Неудивительно, что оккупанты начали очередной сезон маневров, пытаясь отвести флот подальше из зоны возможного поражения украинских военнослужащих, оставив лишь несколько ракетных носителей для запугивания.

Свежую информацию о перемещении кораблей у берегов Крыма сообщили представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке от 28 июля. По данным военных, сейчас на постоянном дежурстве, угрожая ракетами, остается всего три единицы Черноморского флота.

Основная масса кораблей продолжила свое перемещение по направлению к Анапе. Сейчас они продвигаются вдоль южного, а также южно-восточного побережья оккупированного Крымского полуострова.

При этом угроза ракетных ударов с акватории Черного моря никуда, к сожалению, не исчезла. Боевое дежурство в опасной близости к украинским берегам остаются два надводных носителя "Калибров" и одна подлодка. В общей сложности они готовы выпустить по мирным жителям нашей страны до 20 ракет.

Впрочем, это не мешает нашим военнослужащим продолжать продвигаться на южном направлении. Только за прошедшие сутки успешно окончена 271 огневая боевая задача. Благодаря этому около 66 российских солдат смогут вернуться домой — правда, в мешках. Также уничтожена часть военной техники и два склада с боеприпасами — в Белогоровке и Чернобаевке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским военным удалось вывести из строя одну из главных логистических артерий для россиян — Антоновский мост в Херсоне. Ремонту переправа не подлежит, ее можно будет реконструировать только в мирное время.

Вероятно, именно поэтому оккупанты решили отомстить, устроив 28 июля массированный ракетный обстрел ряда областей Украины.