Укр

Партизаны на оккупированном Донбассе: обстреляно авто с местными гауляйтерами

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
101
В Беловодске орудуют партизаны Новость обновлена 04 августа 2022, 15:45
В Беловодске орудуют партизаны

Партизаны работают в глубоком тылу оккупантов

В четверг, 3 августа, на 162-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что кто-то обстрелял автомобиль с коллаборантами в Беловодске (Луганская область).

Об этом сообщил Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, были ранены два человека — так называемые "мэр" и его "заместитель". Гайдай подчеркнул, что партизаны — это сила, а Беловодск — Украина.

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны — сила. Беловодск – это Украина", — написал Гайдай.

Беловодск на карте Украины
Беловодск на карте Украины

Отметим, украинские партизаны орудуют на территории всех оккупированных регионов Украины, однако наиболее активно они ведут борьбу против захватчиков на юге страны. К примеру, украинские силы обороны под Мелитополем разрушили логистические пути, напугав россиян. А на Херсонщине местные партизаны передали "привет" путинскому смотрящему за ОРДЛО сергею кириенко.

Ранее сообщилось, что в Новой Каховке партизаны ликвидировали местного "полицая".

Теги:
#Луганская область #Беловодск