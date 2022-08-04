Партизаны на оккупированном Донбассе: обстреляно авто с местными гауляйтерами

Партизаны работают в глубоком тылу оккупантов

В четверг, 3 августа, на 162-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что кто-то обстрелял автомобиль с коллаборантами в Беловодске (Луганская область).

Об этом сообщил Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, были ранены два человека — так называемые "мэр" и его "заместитель". Гайдай подчеркнул, что партизаны — это сила, а Беловодск — Украина.

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны — сила. Беловодск – это Украина", — написал Гайдай.

Беловодск на карте Украины

Отметим, украинские партизаны орудуют на территории всех оккупированных регионов Украины, однако наиболее активно они ведут борьбу против захватчиков на юге страны. К примеру, украинские силы обороны под Мелитополем разрушили логистические пути, напугав россиян. А на Херсонщине местные партизаны передали "привет" путинскому смотрящему за ОРДЛО сергею кириенко.

Ранее сообщилось, что в Новой Каховке партизаны ликвидировали местного "полицая".