Молочка дорожает с каждым днем, но коров держать невыгодно: что с ценами на оккупированном Донбассе

Местное население говорит, что оккупанты скупают сырье за бесценок, а цены накручивают в десятки раз

Оккупированным городам Луганской области после прихода "русского мира" приходится выживать в условиях тотального повышения цен, а также дефицита критически важных товаров. Так, цены на молочные продукты в Луганской области растут с каждым днем, но владельцам коров поставили такие условия, что им проще не производить продукцию.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, продукция молокозаводов региона растет в цене, но сырье они продолжают скупать за бесценок. Местное население говорит, что им выгоднее отправить коров на мясо, чем работать за копейки.

"За последний месяц цены на сыры, сметану, масло молокозаводов, расположенных в Троицком и Старобельске, повысились в среднем от 20 до 60 грн, – отметил он. – К примеру, твердые сыры в магазине предлагают по 700-800 рублей/кг (примерно) 420-480 гривен — ред)".

При этом, по его словам, российские оккупанты требуют от населения продавать молоко даже не по рыночной стоимости, которая составляет 20 гривен за литр, а в 5-7 раз ниже номинала. Именно поэтому большинство людей думают о том, чтобы пустить коров на мясо.

Еще хуже на временно оккупированной части Луганщины обстоит ситуация с хлебом. В частности, в Лисичанске местное население днями простаивает в длиннющих очередях, чтобы купить хотя бы буханку.

"В 21 веке — это не поддается пониманию. Мы имели все: могли выбирать и получить нужное в любое время. Никто и никогда не мог подумать, что за буханку хлеба надо будет унижаться перед кем-то. По всему, что можем видеть на захваченных территориях Луганщины — там произошло возвращение в 30-е годы. Нашу цветущую область вернули почти на 100 лет назад… Россияне издеваются над людьми и думают, что наказания не будет… Наказание всех догонит", — заявил глава Луганской ОВА.

Очередь за хлебом в оккупированном Лисичанске растянулась на километры

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит с ценами на продукты в оккупированном Мелитополе Запорожской области.