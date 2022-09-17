Еще два освобожденных поселка? В сети опубликовали видео поднятия украинских флагов

Официальной информации до сих пор не поступило

Недавно в результате начала наступления в Харьковской и Херсонской областях украинские военные начали освобождать все больше оккупированных российской федерацией поселков и городов и везде поднимать флаги Украины. Так, уже сообщается о десятках населенных пунктов, декупированных Вооруженными силами Украины.

Сегодня в сеть было опубликовано видео поднятие флагов в селах Диброва и Щурово в Донецкой области.

Диброва расположена к югу от Лимана на левом берегу реки Северский Донец. За него в последние дни шли ожесточенные бои. Предполагают, что следующими в очереди на освобождение могут быть Лиман, Лисичанск и Северодонецк.

Освобождение села Диброва

Выбить врага из населенного пункта Щурово удалось бойцам 66-й отдельной механизированной бригады в пятницу, 16 сентября.

Официальной информации от Генерального Штаба ВСУ по освобождению этих поселков не было.

Освобождение села Щурово

Поселки Диброва и Щурово

Напомним, недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что западные партнеры не должны поставлять оружие Украине, ведь это только напрягает конфликт. Он призвал сесть за стол переговоров и объявить перемирие.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Министерстве обороны Британии рассказали, сможет ли российская армия выдержать еще одно контрнаступление Вооруженных сил Украины на Востоке и при каких условиях это произойдет.