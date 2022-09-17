Еще два освобожденных поселка? В сети опубликовали видео поднятия украинских флагов
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Официальной информации до сих пор не поступило
Недавно в результате начала наступления в Харьковской и Херсонской областях украинские военные начали освобождать все больше оккупированных российской федерацией поселков и городов и везде поднимать флаги Украины. Так, уже сообщается о десятках населенных пунктов, декупированных Вооруженными силами Украины.
Сегодня в сеть было опубликовано видео поднятие флагов в селах Диброва и Щурово в Донецкой области.
Диброва расположена к югу от Лимана на левом берегу реки Северский Донец. За него в последние дни шли ожесточенные бои. Предполагают, что следующими в очереди на освобождение могут быть Лиман, Лисичанск и Северодонецк.
Выбить врага из населенного пункта Щурово удалось бойцам 66-й отдельной механизированной бригады в пятницу, 16 сентября.
Официальной информации от Генерального Штаба ВСУ по освобождению этих поселков не было.
Напомним, недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что западные партнеры не должны поставлять оружие Украине, ведь это только напрягает конфликт. Он призвал сесть за стол переговоров и объявить перемирие.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Министерстве обороны Британии рассказали, сможет ли российская армия выдержать еще одно контрнаступление Вооруженных сил Украины на Востоке и при каких условиях это произойдет.