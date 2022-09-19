В Киевской области запустили проект по обследованию организма по показателям крови для жителей

Благотворительный Фонд Вадима Столара запустил для жителей деоккупированных сел и поселков Киевщины проект по бесплатному обследованию организма по показателям крови с целью сохранения здоровья украинцев. Об этом говорится на сайте Фонда.

"Стресс ускоряет или даже вызывает болезни, но их развитие можно предупредить, если своевременно диагностировать. Поэтому наша команда стартовала с очень важным проектом – обследованием организма по показателям крови, цель которого – сохранить здоровье украинской нации", – подчеркнули в организации.

По словам кураторки Фонда Вадима Столара Наталии Приходько, первыми сделать скрининг состояния организма по основным показателям получили возможность жители сел Светильня и Кулажинцы Броварского района Киевщины.

"Жители этих населенных пунктов в течение всего марта были в оккупации, потеряли много нервных клеток, сил и здоровья. Результаты исследований уже готовы, а местные врачи приступают к консультациям, чтобы определить дальнейшие действия индивидуально для каждого. Мы продолжаем этот проект, который уже доказал свою пользу в других населенных пунктах Киевщины — на днях были в селе Плоске, вскоре посетим Русанова", — рассказала Наталья Приходько.

Обследование, которое инициировала команда Благотворительного Фонда Вадима Столара, а выполняет сеть медицинских центров Adonis, включает, в частности, общий анализ крови, анализ на билирубин общий, скрининг глюкозы крови, холестерин, креатинин, отмечается в сообщении на сайте.

"Практика проведения такого рода обследований все больше приобретает популярность в последние годы. Это быстрое, но достаточно всестороннее обследование организма, позволяющее оперативно выявить различные нарушения и заболевания на ранних стадиях, когда их гораздо легче вылечить. Обнаружив нарушения и вовремя пролечив его, вы можете предотвратить серьезные последствия На сегодняшний день комплексная проверка организма – основа так называемой превентивной медицины, за которой, без сомнения, будущее, ведь такой подход раннего выявления и лечения болезней, когда его применять в масштабах страны, помогает сохранить здоровье нации! И мы уверены, что эта практика в скором времени приобретет широкое распространение", – констатировали в Фонде Вадима Столара.