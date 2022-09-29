Ракетный удар по Николаеву: есть погибшие и много раненых (фото)

Удар был нанесен рядом с остановкой общественного транспорта

В четверг, 29 сентября, российские захватчики кассетными снарядами атаковали Николаев. Удар пришелся по остановке общественного транспорта, где находились люди. Сейчас известно как минимум о 2 погибших и более 10 пострадавших.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в собственном Telegram-канале.

"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в "час-пик"... Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой... Это ничто иное, как целеустремленный террористический акт на уничтожение мирного населения! На данный момент: 2 погибших, 12 раненых. В район попадания выехали бригады скорой помощи", — сообщила она.

Тем временем факт удара россиян по Николаеву подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что на месте работают все профильные службы. Позже добавил, что по состоянию на 19:20 в результате атаки россиян погибли три человека. Кроме того, были повреждены жилые дома и электросети.

Местные каналы начали публиковать фотографии с места событий. На них четко видно, какой вид оружия применили российские военные и тот факт, что они попали в остановку общественного транспорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 29 сентября российские военные атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки пострадало предприятие в Криворожском районе и более десятка работников.