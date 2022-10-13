Умер мэр города, фигурировавший в деле о коррупции

Через неделю ему должно было исполниться 66 лет

От тяжелой болезни скончался городской голова Обухова в Киевской области Александр Левченко на 65 году жизни. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. По его словам, это огромная потеря для общества и всей Киевщины. 20 октября Левченко могло бы исполниться 66 лет.

Следует отметить, что умерший мэр перед полномасштабным вторжением россии в Украину фигурировал в деле вокруг ЖСК "Кальмиус", где под видом реализации государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности Обухова один гектар земли. Это привело к ущербу общины более чем в 4 млрд гривен.

Тогда следователями Главного управления Службы Безопасности Украины было установлено, что механизм был организован Александром Левченко с руководителем земельного отдела горсовета Цельорой и другими чиновниками. Председателя Обухова и его подельников обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением по ст. 191 УК. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Это дело так и не было доведено до завершения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ДТП погиб известный игрок "Шахтера" Юрий Дегтерев. Он работал на стороне врагов — футболист входил в состав футбольного союза "днр".