Воруют архивы и депортируют людей: враг еще сильнее засуетился на юге

Россияне теряют множество солдат "двухсотыми" и "трехсотыми", но все еще не могут остановиться

Российские захватчики продолжают держать частичную оборону временно оккупированных территорий Украины, устанавливая дополнительные заграждения и еще сильнее третируя местное население. Так, на Херсонщине уже началась псевдоэвакуация мирных жителей даже с левого берега Днепра, куда большинство оккупантов были вынуждены отступить ранее.

Как информирует в свежей утренней сводке Генштаб ВСУ, подтвержден принудительный вывоз жителей села Великая Лепетиха и других населенных пунктов области вглубь оккупированных территорий. Стоит отметить, что при этом население депортируют исключительно автобусами, использовать частный транспорт россияне запретили.

Великая Лепетиха на карте

Помимо мирных украинцев, которыми, по сути, прикрываются, как живым щитом, оккупанты также вывозят и другие вещи. Как отмечают наши военнослужащие, в этот раз загребущие руки россиян добрались до архивных документов, которые находились в админзданиях Херсона. Зачем эти файлы нужны оккупантам, непонятно — вероятно, это сделано для подготовки к очередному этапу переписывания истории, который так любят в Кремле.

Также в Генштабе отметили рекордный рост раненых вражеских солдат на Донбассе. "Трехсотых" россиян настолько много, что противнику пришлось развернуть дополнительный военный госпиталь возле села Заветное Желание, что на Донеччине. Несмотря на то, что это медучреждение относительно новое, оно уже переполнено ранеными.

Заветное Желание на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, следует ли ждать ожесточенных уличных боев, когда ВСУ таки зайдут в Херсон. Помимо этого военный обозреватель Александр Коваленко оценивал, как быстро украинской армии удастся освободить от российских захватчиков правобережную Херсонщину.