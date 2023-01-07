Украину накрывают 20-градусные морозы: три полезных лайфхака для пешеходов и водителей

Потепления ждать не стоит

В Украину пришли обещанные синоптиками морозы, правда не во все области — сковало льдом север и восток Украины. Чернигов, Киев, Полтава, Сумы, Днепр — температура значительно упала, местами почти до -17.

Так, согласно данным метеорологов холоднее всего на Сумщине. Вместе с тем погода приготовила и приятную часть — будет солнечно.

Погода в Украине 7 января

В ближайшие дни потепления не предвидится. Наоборот, мороз будет только крепче. Морозы захватят север, центр, юг и восток Украины. Тепло будет только в западных областях. Морозы в центральной части будут более слабыми.

Прогноз погоды на 8 января

Прогноз погоды на 9 января

Позаботиться о себе в морозы можно несколькими способами:

В западных областях Украины температура упадет до морозной чуть позднее, в третьей декаде января. Зима в целом ожидается затяжная, а весна — прохладная.