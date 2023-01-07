Украину накрывают 20-градусные морозы: три полезных лайфхака для пешеходов и водителей
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Потепления ждать не стоит
В Украину пришли обещанные синоптиками морозы, правда не во все области — сковало льдом север и восток Украины. Чернигов, Киев, Полтава, Сумы, Днепр — температура значительно упала, местами почти до -17.
Так, согласно данным метеорологов холоднее всего на Сумщине. Вместе с тем погода приготовила и приятную часть — будет солнечно.
В ближайшие дни потепления не предвидится. Наоборот, мороз будет только крепче. Морозы захватят север, центр, юг и восток Украины. Тепло будет только в западных областях. Морозы в центральной части будут более слабыми.
Позаботиться о себе в морозы можно несколькими способами:
- В морозы на улицу нужно выходить одетыми по погоде и не пренебрегать аксессуарами: шапками, шарфами, перчатками. Заранее нужно позаботиться о своих животных и доме.
- Морозная погода несет с собой гололед. он опасен как пешеходам, так и автомобилистам. Стоит снизить скорость движение и внимательно смотреть по сторонам. Не лишними будут и разные антискользящие приспособления и лайфхаки.
- С помощью маленьких хитростей, можно облегчить морозный период для "железного коня". Пригодятся даже такие необычные вещи как кошачий наполнитель и знание сторон света. Это может помочь выбраться из заноса и избежать сильной наледи на окнах.
В западных областях Украины температура упадет до морозной чуть позднее, в третьей декаде января. Зима в целом ожидается затяжная, а весна — прохладная.