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Украину накрывают 20-градусные морозы: три полезных лайфхака для пешеходов и водителей

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Зима заявила про свои права Новость обновлена 07 января 2023, 09:37
Зима заявила про свои права. Фото Открытые источники

Потепления ждать не стоит

В Украину пришли обещанные синоптиками морозы, правда не во все области — сковало льдом север и восток Украины. Чернигов, Киев, Полтава, Сумы, Днепр — температура значительно упала, местами почти до -17.

Так, согласно данным метеорологов холоднее всего на Сумщине. Вместе с тем погода приготовила и приятную часть — будет солнечно.

Погода в Украине 7 января
Погода в Украине 7 января

В ближайшие дни потепления не предвидится. Наоборот, мороз будет только крепче. Морозы захватят север, центр, юг и восток Украины. Тепло будет только в западных областях. Морозы в центральной части будут более слабыми.

Прогноз погоды на 8 января
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Прогноз погоды на 9 января в Украине
Прогноз погоды на 9 января

Позаботиться о себе в морозы можно несколькими способами:

  1. В морозы на улицу нужно выходить одетыми по погоде и не пренебрегать аксессуарами: шапками, шарфами, перчатками. Заранее нужно позаботиться о своих животных и доме.
  2. Морозная погода несет с собой гололед. он опасен как пешеходам, так и автомобилистам. Стоит снизить скорость движение и внимательно смотреть по сторонам. Не лишними будут и разные антискользящие приспособления и лайфхаки.
  3. С помощью маленьких хитростей, можно облегчить морозный период для "железного коня". Пригодятся даже такие необычные вещи как кошачий наполнитель и знание сторон света. Это может помочь выбраться из заноса и избежать сильной наледи на окнах.

В западных областях Украины температура упадет до морозной чуть позднее, в третьей декаде января. Зима в целом ожидается затяжная, а весна — прохладная.

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#Зима #Морозы