Волонтер обвинил главу Черниговской ОВА Чауса в закупке стройматериалов для пострадавших по ценам в 2-3 раза выше рыночных

Чиновники Черниговской ОВА закупают стройматериалы по ценам в два-три раза выше рыночных, утверждает волонтер.

Черниговская ОВА, которой руководит Вячеслав Чаус, закупает строительные материалы для пострадавших от войны по значительно завышенным ценам. Недавно чиновники закупили пиломатериалы по 15 000 грн/м3 при рыночной цене в 6 000 грн. Об этом рассказал волонтер Олег Серик в своем обращении к Президенту.

"Всегда знал, что рыба гниет с головы. Но не думал, что эта голова Чаус! Пока я бегаю по кабинетам с заявками от погорельцев, чиновники Черниговской ОВА закупают стройматериалы по ценам в два-три раза выше рыночных. Пиломатериалы по 15000 грн за м3!", – заявил Олег Серик.

Деньги из которых были закуплены пиломатериалы – это 100 миллионов гривен, которые Кабмин выделил на восстановление Черниговщины, в частности, на восстановление разбитых россиянами частных домов, в которых люди должны пережить зиму.

"Лес сейчас тяжело продать за границу. У меня куча знакомых предпринимателей, которые раньше свою продукцию продавали на экспорт, теперь ее не берут. Они здесь на месте готовы продавать пиломатериалы примерно по шесть тысяч гривен за куб. А они, управление ЖКХ ОВА, умудрились взять лес по 15 тысяч гривен за куб!", – рассказывает Серик.

В сети появилась и другая информация о закупках Черниговской ОВА — некоторые позиции дороже в три раза, если сравнить стоимость в актах приемки-передачи стройматериалов, подписанных начальником департамента ЖКХ и рыночные цены на них.

"За пиломатериалы платили 15 тыс., рыночная цена – 5,3 тыс.; за ОSB-плиты – 610 грн, рыночная – 425; за газоблоки — 4020 грн, рыночная — 3200; за пленку — 43,20, рыночная — 14,56", — отмечает Серик.