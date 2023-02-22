Рожала пьяной: в Ровенской области многодетная мать получила срок из-за смерти ребенка

Женщина рожала пьяной

В Ровенской области, где недавно женщина родила 18-го ребенка, осудили другую многодетную "горе-мать". На этот раз суд вынес приговор в отношении женщины, чей шестой малыш погиб по ее же опрометчивости.

Как сообщают в областной полиции, событие произошло год назад. У 26-летней жительницы Острожского района начались схватки. Женщина уже в шестой раз переживала роды, на этот раз она была на 34-35 неделе беременности. Также мать ребенка была пьяной.

Поскольку она не находилась на учете, то умышленно решила не вызвать скорую. Принимать роды помогал муж. Девочку родили недоношенной, весом всего 1886 г и ростом 43 см, но она была без пороков развития. Пуповину перерезал отец.

В помещении температура была всего 14 градусов, но ребенка просто закутали в полотенце, уложили на кровать и пошли заниматься своими делами. Лишь через некоторое время малыша одели.

Опомнилась мать за 40 минут и позвонила на 103. Однако в тот же день медики лишь констатировали смерть младенца.

Отметим, что в нормальном случае — семья, где есть беременная женщина с детьми, может получить денежную помощь на полгода. Тем временем в мире шоу-бизнеса продолжается свой скандал — сеть возмущена возвращением шоу "Беременная в 16".