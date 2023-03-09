Российский рэпер-путинец поехал на Донбасс и попал под обстрел — не выходит на связь

На связь репер не выходит много часов

Российский репер Птаха (Давид Нуриев) пропал на Донбассе после обстрела. Связи с ним нет.

В своем Инстаграм около 17 часов назад Птаха заявил о выходе из зоны комфорта и намерении пройтись по зоне соприкосновения. Известно, что он попал под обстрел. Якобы он поехал с концертом в зону ведения боевых действий. В Донецк он приехал несколько дней назад с "гуманитарной миссией".

Последний пост Птахи

Спустя много часов после того, как связь с ним прервалась на территории оккупированной Донецкой области, узнать что с ним представителям репера не удается. На последнем видео слышны громкие хлопки после того как телефон падает.

Птаха известен своей поддержкой войны против Украины, идей российского диктатора владимира путина, оккупации Крыма и желанием собрать СССР снова под контролем россии. Он также критиковал тех российских исполнителей, которые решили выехать за границу и высказались против войны. Птаха поддерживает идею о "нацистах" в Украине и считает, что "братские" народы для россии это белорусы и сербы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сербы также поддерживают российского диктатора. На турнире Большого Шлема в Австралии из-за этого произошел скандал.