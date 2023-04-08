Четверо детей оказались один на один с огнем: спасла всех десятилетняя девочка

Дом сильно выгорел

В Сумах 7 апреля вспыхнул частный жилой дом по улице Пантелеймона Кулиша. Четверо детей 1, 4, 5 и 10 лет были сами дома, когда начался пожар. Случай мог бы закончиться трагедией, если бы не старшая из них. Первым увидел пламя пятилетний Давид, он и сообщил сестре, что начался пожар.

Как сообщили в ГСЧС Сумщины, девочка Никита 10 лет пыталась самостоятельно потушить пламя. А когда это не удалось, вынесла сама двоих детей 1 и 4 лет.

Девочка вспоминает, что голова начала крутиться: "Давид был уже на улице. Я намочила рукав и так держала, побежала на одной руке выносить Богданочку, а потом Сашеньку", — рассказала маленькая героиня.

Дети кричали и прибежали соседи, которые и вызвали спасателей, а испуганных детей отвели к себе и успокоили. В доме горела мебель, техника, загорелась кровля и перекрытие. Девочка рассказывает, что у них не осталось даже верхней одежды.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о похожем случае в селе Станислав Херсонской области. Там девочка вывела брата и сестру из горящего дома.