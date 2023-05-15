Слитые документы "ДНРовцев". Как боевики стыдились своего же "Оплот ТВ" и отжали даже интернет

Даже сами боевики стеснялись своей пропаганды — это говорит о многом

Украинские хакеры KibOrg слили в сеть 1,5 терабайта с внутренними подробностями организации жизни под властью боевиков "ДНР", приподняв занавес таинственности. Выяснились пикантные детали: оказывается, кринжевая пропаганда вызвала стыд даже у пушилина, а приглашенных иностранных "журналистов" водили за руку как в Северной Корее, согласовывая график и локации заранее.

Больше подробностей читайте в обзоре "Телеграфа":

"ОПЛОТ ТВ" вызвал стыд даже у боевиков "ДНР"

Кринж в работе пропагандистов заметили даже сами боевики. Отсутствие энтузиазма в работе попытались исправить увеличением финансирования.

Комичность ситуации заключается в том, что в 2019 году целый "заместитель председателя совета министров" оккупированной части Донецкой обл. Владимир Антонов обратился к главарю боевиков "ДНР" денису пушилину с концепцией единого информационного пространства (другими словами — внутренней пропаганды). Но работники в оккупации были мало мотивированными.

Пропагандисты, что с мотивацией?

Во время встречи пушилина и представителей "республиканских" СМИ гендиректору ГП "Телекомпания "Юнион" поручили создать регламент по повышению статуса профессии журналиста. Редактор газеты "Кочегарка ДНР" (!) Анна Лободюк предложила приравнять прессу к чиновникам.

Упс, а профессия оказалась непрестижной

Бюджет на пропаганду составлял ориентировочно 7 миллионов рублей. Позже ситуация улучшилась, и уже в 2020 году изменение вектора развития информационной политики принесло свои плоды, и оккупанты утвердили план мер по капитальным инвестициям на период 2020—2022 годов в телерадиовещание.

Контроль как в КНДР даже за сербским "другом"

Сербский пропагандист Миодраг Заркович приехал в оккупированный Донецк за четыре дня до полномасштабного российского вторжения — 20 февраля 2022 года. Мужчина распространял антиукраинскую пропаганду на российских ресурсах и заявлял об участии сербов в так называемой "специальной военной операции", ведь "у россии нет братского народа ближе, чем сербы".

К слову, он частый посетитель оккупированных территорий. В 2018 году Заркович был наблюдателем на том, что называлось "выборами" предводителей террористов.

Что интересно, в слитых файлах есть письмо "мид днр" за подписью Пересады, согласно которому визит "журналиста" согласовывался на самом высоком уровне этого образования. Есть даже его почасовое расписание с программой на 20-27 февраля. Контроль на таком уровне есть разве что в КНДР, где любой иностранец может передвигаться только по согласованным заранее локациям.

Заркович незаконно въехал на оккупированную территорию со стороны Ростова, затем вернулся и выступал в Белграде на пророссийском митинге

Расписание включало размещение в гостинице "Централь", часы завтрака, обеда, ужина (хорошо, что время на посещение уборной хоть не вспомнили). Если, в другие дни расписание было насыщенным, вроде встреч с "министрами", то 24 февраля у Зарковича были второсортные мероприятия, от которых можно отказаться: утром он собирался в музей, должен был общаться с пионерами "Молодой Республики", а затем посетить театр. Совпадение?

После визита в Донецк во время полномасштабного вторжения мужчина без проблем с законом вернулся в Белград

Интересно, что дальше мужчина спокойно вернулся в Белград, где весной выступал на пророссийских митингах. К примеру, в апреле принимал участие в акции протеста по голосованию сербской делегации против россии в ООН.

Отжим имущества

Соблюдение прав человека, уважение частной собственности — все эти красивые слова не о боевиках "ДНР". Здесь в лучших традициях отжималось имущество украинских компаний, как государственных, так и частных. Все это при содействии россии.

В условиях экономической блокады оккупированной части Донецка, захватчики ввели "государственные временные администрации" на минимум 10 частных предприятиях, сохранив тем самым якобы более 15 тысяч рабочих мест.

Тогда же выросла добыча украинского угля, а вместе с ним темпы вывоза россией антрацита. Как отмечают оккупанты, отгрузка антрацитовых сортов угля в рф увеличилась на 378 тысяч тонн.

Как у боевиков "ДНР" появился интернет

Так называемый "министр связи" времен захарченко Виктор Яценко отметился слишком частыми командировками в москву. В письме от 12 октября 2016 года к "начальнику управления внутренней и внешней политики" Дмитрию Трапезникову говорится о командировке в ООО "Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии". Это дочерняя компания китайской корпорации ZTE, последней до сих пор удается вести дела со всеми сторонами. Смартфоны ZTE еще можно приобрести в оккупированном Донецке.

В начале 2015 года боевики захватили оборудование "Киевстара" в Донецке и создали с его помощью собственные операторы "Феникс" и "Лугаком".

Еще по одному совпадению, после визита Яценко в москву, на базе украденного оборудования "Укртелекома" была создана компания "Комтел", была внедрена работа интернета на оккупированных территориях. Утверждается, что Яценко совершил стык с каналами одной из российских телекоммуникационных компаний в Ростовской обл.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пути спешит с паспортизацией на оккупированных территориях и что не так делает Украина.