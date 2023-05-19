ОО "Мечта детей Украины" совместно с мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым будут помогать семьям погибших воинов

Семьи погибших на войне военнослужащих получат финансовую и другую поддержку

Глава города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и председатель Общественной организации "Мечта детей Украины" Дана Яровая подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о перспективах совместной работы для помощи семьям погибших, без вести пропавших и военнопленных украинских защитников.

"Общество Франковска осознает обязательство поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь ради нашей страны. Волонтерство для нас является живым воплощением общественной совести. Дети Героев, которые теперь нуждаются в нашем внимании и поддержке, становятся ответственностью всей нашей общины. Мы должны обеспечить им надлежащие условия для развития, образования, медицинского обслуживания и всесторонней поддержки. Это наша моральная обязанность, которую мы несем перед Героями и их семьями", — отметил Руслан Марцинкив.

Торжественный момент подписания

По его словам, община города готова к консолидации усилий и совместному планированию программ обеспечения и поддержки детей, лишенных родительской опеки в результате российской агрессии.

"Большая благодарность городским властям Франковска за преданность и желание работать над таким важным вопросом, как помощь семьям павших героев. Мы ценим ваше понимание ситуации и инициативу сотрудничать с нашей организацией. Вместе мы можем стать обществом, которое понимает травмы детей и помогает пережить им боль утраты самых родных", — говорит председатель Общественной организации "Мечта детей Украины" Дана Яровая.