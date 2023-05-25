"Переступить через что угодно, ценности отсутствуют": заслуженная педагог Украины рассказала, как нардеп Войцеховский продолжает "царствовать" в Золотоноше и увольнять оппонентов

Любовь Денисюк поделилась скандальными подробностями ее смещения с должности директора гимназии, расправа произошла по указанию одиозного "слуги народа"

Увольнение директора Золотоношской гимназии имени Скляренко (Черкасская область) Любови Денисюк происходило под неимоверным давлением и по непосредственному указанию народного депутата от "Слуг народа" Виталия Войцеховского, который продолжает влиять на кадровые и другие вопросы в Золотоноше.

Об этом Любовь Денисюк сообщила в комментарии журналистам, анализируя кадровые решения в городе и кулуарное влияние народного избранника.

Напомним, смещение Людмилы Денисюк с должности директора образовательного учреждения весной прошлого года спровоцировало громкий скандал в городе, а в защиту авторитетного заслуженного педагога стали коллектив, родители учеников, бывшие выпускники и жители Золотоноши.

"Сейчас я в образовательной сфере не работаю нигде. Как Заслуженный работник образования Украины я безработная. Они мне даже не дали доработать год до пенсии. Пусть это будет на их совести. У меня сейчас очень больной папа (онкология), и практически я живу с ним в его доме недалеко от Золотоноши. После эпопеи с увольнением мне понадобилось месяца два-три, чтобы восстановиться. Потом прооперировали отца, и сейчас я за ним ухаживаю. Депутатскую свою работу и обязанности я выполняю (Любовь Денисюк является депутатом горсовета от ВО "Черкащане", — Ред.), хожу на сессии и не даю им спокойно дерибанить", — отметила она.

По словам Денисюк, ее увольняли под невероятным административным и даже физическим давлением, "когда пичкают таблетки, чтобы сбить давление крови, и чтобы я написала заявление на увольнение".

"Это не просто давление, а какое-то издевательство. У меня была возможность подавать иск в суд, потому что я уволена с рядом грубых нарушений. Они (инициаторы увольнения, — Ред.) у меня даже не взяли объяснительной, это все было сделано за одну ночь. Они видели, в каком состоянии я, все это так делалось, знаете, наспех. Но от иска я отказалась, потому что у нас разные ценности, я не хотела возвращаться и быть частью всего этого "бордельеро". Войцеховский буквально сидит в кабинете (мэра Золотоноши, — Ред.), и он не просто управляет городом, он дергает за все ниточки", — говорит Любовь Денисюк, сравнивая события в городе и ситуацию с ее увольнением с методами фашистской Германии.

"Что касается моего увольнения, то все было сделано по его указанию. Меня "добивали" три женщины — секретарь городского совета, начальница отдела образования и помощница народного депутата. Война обнажила все нервы, и у людей в обществе сейчас очень большой запрос на справедливость. И иногда надо отойти, чтобы не отождествлять себя с чем-то грязным... Моя ситуация была такова: мне нужно было отойти, я не хочу себя отождествлять с командой Войцеховского. Ведь если люди используются как ресурс и когда заставляют играть по своим правилам, это некрасиво, ценности у таких людей отсутствуют вообще... Представьте уровень деградации! И это люди, наши политики (это же политик-законодатель, законотворец), так себя ведут! Они могут переступить через что угодно, а потом они с трибун говорят о каких-то ценностях. Я живой пример — у них ценности отсутствуют. Там — не такая мотивация. Мы не изменим страну, если не изменим подходы. Если людей не ценят, то это приемы россии, которая против нас пошла войной. Такие же методы у россиян. Мы воюем с россией, а с людьми своими обращаемся совершенно аналогично. Поэтому победа Украины в войне будет еще половиной работы", — резюмирует Любовь Денисюк.

Напомним, ранее СМИ сообщали, какой еще криминал оставил после себя в Золотоноше нардеп Войцеховский.

Кроме того, недавно было обнародовано громкое журналистское расследование о хищении гуманитарной помощи в Черкасской области и в котором тоже фигурировала фамилия Войцеховского.

Также другие медиа сообщали, как подчиненные нардепа Войцеховского приватизировали городскую газету, а затем добились ее финансирования за счет бюджета города.

При этом стало известно, что из-за ряда скандалов и подозрений в колобранстве нардепа Войцеховского могут исключить из провластной политсилы.