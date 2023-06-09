Краматорская городская больница получила реанимобиль от Фонда Романа Фелика

Благотворительный фонд, которым занимается бизнесмен Роман Фелик, направляет основные усилия на поддержку граждан и помощь местным территориальным общинам, пострадавшим от жестокой агрессии России и находящихся в прифронтовых территориях или зонах проведения боевых действий.

Благотворительный фонд Романа Фелика передал Краматорской городской больнице №2 в Донецкой области автомобиль скорой помощи, оснащенный современной европейской медицинской аппаратурой.

Как рассказали нашему изданию в администрации Фонда, автомобиль скорой помощи, который передается больнице — это MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 NGT, реанимобиль типа С, оснащенный современной европейской медицинской аппаратурой, необходимой для проведения лечебных мероприятий экстренной медицины и транспортировки, даже на дальние расстояния, тяжелобольных и раненых людей, пациентов в критическом состоянии.

Авто оснащено всем необходимым оборудованием для проведения экстренных реанимационных действий, от аппаратов ИВЛ до кислородных баллонов. В целом это: аппарат ИВЛ для сердечно-легочной реанимации, монитор пациента, предназначенный для контроля жизненно важных физиологических параметров состояния пациентов, электрический вакуумный отсос, дефибриллятор, электрокардиограф, современные носилки и другое медицинское оборудование. Для транспортировки пациентов с политравмами или переломами определенных частей тела предусмотрен специальный вакуумный матрас, валики и головодержатель для поддержания необходимого положения и фиксации тела пациента.

"Наш Фонд в первую очередь рассматривает обращение за помощью от тех общин, которые больше всего страдают от боевых действий", — сказал Роман Фелик. — "Поэтому передача автомобиля скорой помощи в Краматорск — это еще один шаг к реализации миссии и главной цели Фонда. Благодаря этому реанимобилю, врачи смогут спасти жизнь наших граждан, своевременно оказать первую медицинскую помощь и доставить больницам и госпиталам больных и тяжелораненых".

Напомним, в течение марта – апреля 2023 года Фонд имени Романа Фелика провел первую масштабную благотворительную акцию поддержки жителей прифронтовых территорий Донбасса, которые страдают от боевых действий, и не могут самостоятельно обеспечить себя, даже, вещами первой необходимости.

В частности, Фонд передал 1000 продуктовых наборов внутренне перемещенным лицам из Бахмута, проживающим в Константиновке, и жителям Курахово Донецкой области.

В мае Благотворительный фонд Романа Фелика приобрел 220 контейнеров для забора и хранения крови для Снегиревской городской больницы Николаевской области.