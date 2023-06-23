В Луцке есть необычный дом с химерами

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В Луцке дом местного архитектора Николая Голованя удивляет своими необычными скульптурами. Всего их около 500. Произведение искусства было создано местным скульптором самостоятельно.

Скульптуры изготовлены из камня и зеленого песчаника.

Расположен он на территории государственного заповедника "Старый Луцк" на берегу реки Стыр. Во времена советской власти семья скульптора потеряла свое жилье, что стало причиной поиска нового дома. Николай мечтал о собственном доме, где будет творческая атмосфера и постоянное вдохновение. Он не покидал художественную деятельность, работая во благо родного города около 20 лет. Как знак благодарности скульптор выпросил у местных властей клочок земли для застройки собственного жилья. Получил участок Николай на нынешнем заповеднике, где в 1980-е годы было болото. Разработал проект дома волынский архитектор Ростислав Георгиевич Метельницкий, а остальное строительство и оформление Николай Головань начал создавать собственными руками.

Дом Николая Голованя часто называют домом с причудливыми, хотя сам художник признавался, что ему это не нравится. И действительно, скульптуры в доме не похожи на химер. Само здание напоминает средневековый замок с чертами готики и барокко. Произведения украшают стены, крышу, двор. Изготовляет их скульптор в основном из камня и зеленого песчаника.

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