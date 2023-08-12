Оккупанты "обожглись" на Купянском направлении: что сейчас там происходит

В ВСУ рассказали, что происходит на фронте

российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, заметно там активизировавшись, но взамен понесут потери.

Как заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, россияне пытаются атаковать позиции украинских войск, усилить эскалацию и перехватить инициативу.

"За эти сутки, в частности в районе Ивановки и Синьковки происходили главные атакующие действия. Восемь раз враг пытался атаковать наши позиции. 328 раз наносил удары всеми видами и калибрами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня", — заявил Череватый.

Череватый сообщил о попытках россиян развернуть резервы на Купянском направлении. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии существенного прогресса войск россии в течение длительного времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области, приближенных к зоне боевых действий, объявлена обязательная эвакуация людей. В список вошли 33 населенных пункта.