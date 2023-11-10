Показал гениталии полиции и не только: приключения эксгибициониста на Буковине рассмешили украинцев

Житель Буковины не первый раз привлекается к ответственности

На Буковине мужчина попал на два месяца за решетку из-за того, что трижды за день показал односельчанам свои гениталии. В поле зрения правоохранителей Ярослав Л. попал еще в 2014 году.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на приговор Заставнивского районного суда от 25 октября. Сам эксгибиционист вину отрицает и с приговором не согласен.

Так, Ярослав 22 мая 2023 года в полдень вышел на улицу села Ржавинцы Черновицкого района в одном белье. Неподалеку от своего дома встретил соседку с несовершеннолетней внучкой, которым и показал свой половой орган, употребляя брань и непристойные слова.

Испуганная женщина побежала домой и вызвала полицию, а также старосту села. Пока женщина ждала правоохранителей, на место ЧП приехал местный чиновник, которому Ярослав тоже показал свои гениталии. Аналогичную процедуру он повторил и с двумя полицейскими, которые прибыли на вызов около 15:00. Правоохранители пытались надеть белье на нарушителя общественного порядка, но тот придерживал его руками и пытался вырваться от полиции.

В суде обвиняемый Ярослав Л. вину свою не признал и заявил, что был пьян в тот день и не помнит, что творил. А соседку не считает потерпевшей, так как не нанес ей никаких телесных повреждений. Несмотря на это, суд признал буковинца виновным и приговорил к двум месяцам ареста.

Известно, что Ярослав Л. не первый раз привлекается к административной и уголовной ответственности: судили за словесные ругательства своих соседей и односельчан, избиение, вождение в алкогольном опьянении. Жители села страдают от него с 2014 года.

В сети шутят, что теперь половые органы буковинец будет показывать своим сокамерникам.

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