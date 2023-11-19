Оккупанты обстреляли Херсон: маленькая девочка получила тяжелые ранения (видео)

Не исключено, что девочку придется транспортировать в Киев

Российские оккупанты вновь нанесли удар по Херсону, из-за чего пострадали пять мирных жителей, среди которых трехлетняя девочка.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, обстрел был совершен после 11 часов утра воскресенья, 19 ноября. Удар был нанесен по жилому району из-за чего пострадала одна из многоэтажек.

Он добавил, что женщины в возрасте 47, 55 и 68 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести, а 59-летний мужчина получил осколочные ранения и получил помощь от врачей.

Что касается трехлетней девочки, то она получила множественные ранения и была доставлена в реанимацию.

"Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки", — сообщил Прокудин и не исключил, что после стабилизации состояния ее перевезут в киевскую больницу.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину "шахедами". Противовоздушная оборона уничтожила 15 из 20 запущенных ударных БПЛА "Shahed-136/131".