Взрыв слышали по всему городу: Запорожье подверглось российскому обстрелу (обновлено)

Жителей призывают находится в безопасности

В Запорожье прозвучал громкий взрыв, который был слышен во всех районах города.

Как информируют мониторинговые группы, речь идет о прилете баллистической ракеты С-300, хотя в области до этого объявили тревогу из-за налета ударных беспилотников.

При этом сообщается также о том, что на правом берегу Запорожья наблюдается активность вражеского дрона-разведчика, который возможно занимается корректировкой огня. Поэтому местных жителей призвали находиться в безопасных местах.

Информации о разрушениях пока не поступало, однако в местных каналах сообщают, что прилет все же был. Местные власти официальной информации пока не предоставляли, о пострадавших тоже ничего не известно.

upd: Согласно данным главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, тип ракеты пока устанавливается, однако информации о пострадавших не поступало. Взрывная волна повредила ряд частных домов.

Как сообщалось ранее, в последние дни Украина часто подвергается ракетным и дроновым обстрелам. Так днем вторника, 21 ноября, оккупанты ракетами обстреляли Одессу. Мониторинговые группы сообщали о запусках ракет воздушного базирования.

Утром 19 ноября российские оккупанты также нанесли удар по Херсону, из-за чего пострадали пять мирных жителей, среди которых трехлетняя девочка.