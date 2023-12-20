Кременчугского "ниндзю" судили за ношение японского оружия: какой приговор избрали

Суд назначил мужчине испытательный срок

18 декабря в городе Кременчуг, Автозаводской районный суд рассмотрел дело по обвинению местного жителя, у которого в начале октября был найден сюрикен. Оружие мужчина подобрал на улице и присвоил себе.

Уже в ноябре мужчина привлек внимание полиции, которые провели осмотр и изъяли холодное оружие. Об этом сообщили в Кременчугской газете.

Сюрикен – это металлическая "звездочка", так называемое оружие для ниндзя. Используются в практике сюрикэндзюца (популярного в Японии боевого искусства).

Эксперты проверили прибор – его изготовили заводским способом с последующим самостоятельным внесением изменений в конструкцию предмета. В ходе досудебного расследования мужчина заключил соглашение с прокуратурой и согласился на наказание.

Суд назначил год испытательного срока, а также постановил уничтожить сюрикен и взыскать с осужденного 956 гривен в пользу государства за процессуальные расходы, связанные с привлечением экспертов. Приговор еще не вступил в законную силу.

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