Сделали это на глазах семьи: в Херсонской области оккупанты жестоко расправились с ребенком

Украинские власти пытаются зафиксировать факт преступления

На временно оккупированной территории Херсонской области в одной из общин российские оккупанты на глазах родных убили ребенка. Это произошло в среду, 20 декабря.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет Укринформ. По его словам, мальчик где-то проходил и якобы что-то фотографировал, ребенка схватили, привели домой и застрелили.

"Страшная там ситуация… Убили ученика 8 класса в одном из населенных пунктов. Прямо на глазах семьи", — отметил Прокудин.

Глава ОВА подчеркнул, что украинские власти будут обращаться ко всем соответствующим органам, чтобы зафиксировать факт преступления. Он добавил, что на временно оккупированной территории Херсонщины продолжается паспортизация, учителей заставляют работать по российским программам, на детей направлена российская пропаганда.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области военнослужащий армии РФ застрелил своего командира и ранил товарища.