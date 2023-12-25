Оригинально спрятал подарки и попал в больницу: в Винницкой области прооперировали мужчину

Курьез случился в канун Рождества

В Винницкую больницу госпитализировали мужчину, который получил серьезное ранение, когда прятал рождественские подарки детям. Его состояние сейчас стабильное.

Об инциденте сообщили в Винницкой больнице. По информации медиков, мужчина хотел оригинально спрятать подарки и выбрал для этого здание гаража, где опрокинул на себя ящик с инструментами.

Отмечается, что при падении одновременно включилась циркулярная пилка. В результате "происшествия" у него открылось сильное артериальное кровотечение, его экстренно прооперировали. А дети заранее ознакомились со своими новогодними подарками.

Ранее "Телеграф" писал, что общественная организация "Мечта детей Украины" подарила детям погибших героев Киевщины праздничное представление, чтобы они на несколько часов забыли о войне, насладились спектаклем и положительными эмоциями. Они заботятся о семьях погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести.