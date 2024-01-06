Разбиты десятки машин: в Луцке за час произошло два масштабных ДТП (фото)

Без пострадавших не обошлось

В Луцке из-за гололеда произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 10 легковых автомобилей и маршрутка, а спустя около часа произошла еще одна такая же авария.

Как информирует Главное управление ГСЧС Волынской области, авария произошла на автомобильном мосте по улице Ровенской около 18:30 субботы, 6 января.

Согласно информации спасателей пока известно о трех пострадавших, но к счастью более тяжелых последствий удалось избежать. При этом в полиции сообщили, что все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с легкими травмами для прохождения более детального обследования, их жизни ничего не угрожает.

ДТП на Ровенской

ДТП на Ровенской

ДТП на Ровенской

Любопытно также то, что согласно данным местного издания VSN, аналогичная авария произошла на проспекте Победы спустя около часа после аварии на Ровенской улице. Во втором ДТП столкнулись около 12 автомобилей.

По предварительной информации, причина столкновения была точно такой же — скользкая дорога и несоблюдение безопасной дистанции.

ДТП на Победы

ДТП на Победы

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, а водителя оперативно задержали.