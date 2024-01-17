"Чтобы "мопеды" сбивать?" Тернопольский горсовет передал ВСУ старую брусчатку, в соцсетях отреагировали

На фронте все пригодится

Не успели утихнуть скандалы с расточительностью бюджета и расходами больших средств на брусчатку, как о ней снова заговорили. В Тернопольской области по просьбе одной из воинских частей на фронт передали старое дорожное покрытие.

Об этом сообщает Тернопольский городской совет. В среду, 17 января, было принято решение о передаче материалов на заседании исполнительного комитета.

Старая мостовая была демонтирована в предыдущие годы во время ремонтных работ на некоторых улицах Тернополя. На какие именно потребности используют этот материал, пока неизвестно. Но можем предположить, что для укрепления позиций ВСУ она точно пригодится.

В сети сразу громко отреагировали на такое удовлетворение потребностей ВСУ. Без юмора не обошлось.

Пользователи Telegram отметили, что брусчатка всегда нужна и, как у хорошего хозяина, все найдет применение.

Комментарий в сети о брусчатке

Не обошлось без акцентов на то, что от старой брусчатки избавились, чтобы закупить новую. В саркастических нотках есть намек на будущее разграбление бюджета.

От старой избавились, чтобы купить новую?

Появились предложения и старый асфальт тоже отправить на фронт.

Асфальт на фронте тоже нужен

И самое большое количество комментариев писали о применении брусчатки в работе противовоздушной обороны. Пользователи сети предлагают сбивать ею дроны или использовать как артиллерийские снаряды.

Брусчаткой будут сбивать дроны

Уже даже появились "Брусчатовские Силы Украины", которые плодотворно защищают наше небо.

Брусчатку применят для работы ПВО

Ранее "Телеграф" писал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что российские самолеты А-50 и Ил-22 были сбиты воздушными силами Украины.