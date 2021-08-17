Жизнь в Кабуле после победы талибов: а что же дальше?

Афганистан после прихода к власти Талибана ждет тяжелое время, прогнозируют аналитики

В воскресенье, 15 августа, Талибан захватил столицу Афганистана Кабул. Спустя 20 лет после того, как они были отстранены от власти, талибы снова завладели всей страной. Что происходит после этого громкого падения, повергшего в шок весь мир?

Кабульский корреспондент "BBC News", Малик Мудассир, рассказывает в своей статье о том, что происходит в Кабуле на второй день захвата. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Бойцы Талибана находятся повсюду, на всех блокпостах, которые раньше были официальными полицейскими или армейскими укреплениями.

Сегодня в городе не так много паники, как вчера. Талибы контролируют движение транспорта, они обыскивают автомобили, и особенно они ищут те автомобили, которые раньше принадлежали полиции и армии. Все они конфискуются.

Если сейчас на этих машинах ездят сами боевики Талибана, то их тоже останавливают на блокпостах. Это объясняется необходимостью проверки, чтобы убедиться, что это не мародеры или воры, маскирующиеся под талибов.

Сцены в аэропорту говорили о катастрофе. Всю дорогу заполонили семьи, дети, молодые и старые, все шли по 2-километровому пути к аэропорту. Люди изо всех сил пытаются бежать из страны.

Сейчас в аэропорту находятся более 10 тыс человек. На подходе к главным входным воротам стояли талибы с тяжелым вооружением. Они стреляя в воздух, пытаясь разогнать толпу. Люди, которые хотели попасть внутрь, карабкались по стенам, воротам и даже по колючей проволоке. Каждый человек стремился попасть внутрь.

Мы поговорили с очевидцем, который застрял в аэропорту в воскресенье. Он должен был лететь в Узбекистан, но этого не произошло. После этого официальные лица покинули аэропорт. По словам очевидца, люди приехали без билетов и паспортов — они думали, что смогут сесть на любой самолет и улететь в любую точку мира.

Тысячи людей застряли в аэропорту без еды и воды. Было много женщин и детей, а также инвалидов.

В центре города царила тишина.

Но если направиться в центр города, то там жизнь течет нормально. Движение намного меньше, большинство магазинов закрыто. Но люди выглядят намного спокойнее, чем вчера — вчера все были в ярости. Был большой затор на дорогах.

Я видел на улице всего несколько женщин, в том числе и одиноких, без сопровождения. На некоторых были синие бурки, но я также видел некоторых в хирургических масках для лица и в головных платках. И "Талибан", казалось, не замечал их.

На улицах вообще не слышно музыки. Раньше в отеле играла фоновая музыка, но сейчас ее не слышно. Персонал напуган.

Однако город продолжает жить затаив дыхание. Я не смог поговорить со многими жителями, но местный таксист, который вез меня, был в некоторой степени рад тому, что талибы захватили власть. Удивительно, но я видел, как люди приветствовали боевиков Талибана. Они приветствовали их и желали им силы и удачи.

Бойцы Талибана тоже кажутся счастливыми — я разговаривал с парой из них, солдатами, находящимися в патруле. Мы попытались зайти в президентский дворец, но нас не пустили. Сказали, что нам нужно разрешение высшего командования. Но боевики, которых я видел, были к нам дружелюбны.

Вчера я немного испугался, боялся, что будет насилие и тому подобное. Но, к счастью, ничего не произошло. Было так тихо и спокойно. Я не мог поверить, что спустя 20 лет столица сменила своего владельца, и все было так тихо.

Так что же дальше?

Ирфан Нооруддин, директор Центра Южной Азии Атлантического совета и профессор Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета в своей статье на сайте "Atlantic Council" рассуждает о возможном дальнейшем развитии событий и приводит реакции своих коллег из Атлантического совета.

Талибан завершил свое молниеносное наступление по всему Афганистану, взяв под свой контроль столицу страны, что почти гарантирует захват всей страны, которого давно опасались.

Когда президент Ашраф Гани покинул страну, а Соединенные Штаты спешат эвакуировать свой персонал из Кабула, в то время как афганские лидеры работают над формированием переходного правительства, начинается другая реальность: после двух десятилетий и потраченных около 2 триллионов долларов усилия Вашингтона по государственному строительству, похоже, провалились.

Это, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия не только для Афганистана, но и для внешней политики США и мира в целом.

Наши эксперты, многие из которых провели много лет в окопах политики в отношении Афганистана, присылают свою реакцию по мере развития этих исторических событий.

Из речи Байдена: "Афганцы заслуживают лучшего"

Президент США Джо Байден заслуживает аплодисментов за его готовность открыто выражать свои аргументы и защищать свое решение перед американским народом в своей речи, данной в понедельник, 16 августа. Будет много заслуженной критики по поводу завершения военного вмешательства Америки в Афганистан, и Байден с этим согласился. Но обвинять администрацию Байдена в ошибках последних трех президентов было бы несправедливо и помешало бы в полной мере понять, как все пошло не по плану и так быстро. Возможно, если бы его предшественники были готовы сказать правду о вероятности успеха миссии или, возможно, если бы Соединенные Штаты не позволили себе отвлечься на ложные сведения об Ираке, все сложилось бы иначе. Но Байден не может нести единоличную ответственность за двадцать лет неудачных выборов; он мог просто сыграть ту роль, которая ему выпала, и это была не лучшая роль.

Байден воспользовался возможностью, чтобы выступить с обвинениями в адрес Китая и России. Несмотря на весь, пожалуй, правильный анализ Байдена в отношении плюсов и минусов продолжающегося военного вмешательства в Афганистан, остается один факт: для этой администрации, как и для всех предыдущих, Китай является настоящей угрозой, которая побуждает к действиям. Увязание в Афганистане больше не отвлекало от этой миссии, но цели китайской миссии не менее нечетко определены и расплывчаты, чем учения по построению нации, с которыми Байден так явно не соглашался в Афганистане.

В конце концов, Байден был прав в одном: речь шла не об Америке, а об афганцах. Речь шла об афганских детях, женщинах, бедных и маргинализованных людях и религиозных меньшинствах. Четыре десятилетия насилия нанесло ущерб их земле, их предали иностранцы, обещавшие бороться за них, и, что еще более болезненно, их собственные лидеры, в руки которых они доверили свое будущее. Афганцы заслуживают лучшего.

Не поддавайтесь на уговоры талибов

Кирстен Фонтенроуз — директор Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке в Атлантическом совете и бывший сотрудник службы национальной безопасности США.

Демонстрируя стратегическое мышление наверху, "Талибан" заявил о своей готовности осуществить мирную передачу власти в Афганистане. Международное сообщество с облегчением встречает это. Но не стоить ослаблять бдительность. Это не благородство. Это тактика, которая дает «Талибану» время для закрепления своих успехов в результате быстрого захвата столиц провинций. Это тактика, позволяющая избежать международного осуждения, обойти чрезвычайную резолюцию в Совете Безопасности ООН и обеспечить продолжение распределения помощи, чтобы группа не была обвинена в гуманитарном кризисе.

Али Джалали — рассудительный кандидат на пост главы временного правительства. Его сдержанность и использование мозгов вместо мускулов были отмечены во время его пребывания на посту министра внутренних дел, когда некоторые утверждали, что только сильный человек может навести порядок в Афганистане. Будучи профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии при Национальном университете обороны, он с бесстрастной объективностью обучал военных и дипломатов из Соединенных Штатов и Ближнего Востока тому, как нужно вести дела в Афганистане. Он будет честным брокером.

Мы не можем сказать то же самое о Талибане. Мы уже видели версию этого фильма раньше — в Йемене.

Ожидайте затяжных переговоров о разделении власти, налогах и распределении ресурсов, а также о местах в кабинете министров. (Талибан не только отстаивает высокие посты в кабинете министров; обратите внимание на "Правосудие и образование", роли, которые формируют общество.) Ожидайте, что Талибан будет продолжать вести переговоры о формировании правительства, чтобы не допустить санкций ООН против них за нарушения прав человека. Но большего ожидать не стоит.

Сопротивление продолжается

Камал Алам — старший научный сотрудник Центра Южной Азии Атлантического совета, а также специальный советник и представитель Фонда Масуда.

Одной из основных причин, по которой Афганская национальная армия и другие силы безопасности не смогли сопротивляться, были массовые масштабы официальной коррупции — к сожалению, долговременное наследие как правительства президента Ашрафа Гани, так и американского вмешательства.

Независимо от критики президента Байдена, он был прав, отключив афганское правительство. Их ненавидели не меньше, если не больше, чем талибов. Байден прав: двадцать лет — это не внезапный уход.

Солдаты США не должны умирать за коррумпированное политическое руководство. Однако по-прежнему есть честные и влиятельные местные лидеры, которых не поддержали ни американцы, ни Гани. Теперь они сформируют сопротивление, и это еще не конец. Соединенным Штатам следует переосмыслить свои усилия по борьбе с терроризмом, поскольку Талибану нельзя доверять как партнеру в этих усилиях.

Кто от этого выиграл больше всего? Аль-Каида

Натан Сэйлс — старший научный сотрудник программы "Scowcroft" по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Ближневосточных программ, а также бывший посол США по особым поручениям и координатор по борьбе с терроризмом.

Вывод американских войск из Афганистана — лучшая новость для "Аль-Каиды" за последние десятилетия. Когда Талибан вернется к власти в стране, практически наверняка "Аль-Каида" восстановит безопасное убежище в Афганистане и использует его для организации нападений на Соединенные Штаты. Террористическая группировка, ответственная за 11 сентября, вскоре будет снова иметь полное финансирование из денег, украденных из центрального банка Афганистана, оружия, захваченного у побежденной афганской армии, и освобожденных из тюрьмы бойцов.

Все это будет разворачиваться по мере того, как разведывательные возможности Соединенных Штатов в Афганистане серьезно ухудшатся. Без военного или дипломатического присутствия на местах будет гораздо труднее контролировать "Аль-Каиду", по мере ее восстановления, тренировок и планирования атак. А с учетом того, что американские беспилотники и истребители теперь базируются в сотнях миль в Персидском заливе, будет гораздо труднее выводить террористов с поля боя, даже если их можно будет обнаружить.

По мере того, как пыль оседает в Кабуле, чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена в максимально возможной степени поддерживала способность наших вооруженных сил находить, устранять и уничтожать террористов, которые угрожают нашей родине.

Почему "надежды" было недостаточно, чтобы спасти Афганистан …

Дженнифер Контролер — старший научный сотрудник отдела передовой обороны Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета и вице-президент "Orbis Operations".

Решение администрации Байдена уйти из Афганистана было основано на надежде, что афганские военные и службы безопасности активизируются. Но надежда — безответственная концепция, на которой строится внешняя политика, особенно когда в кругах национальной безопасности было широко признано, что афганцы не готовы.

Те, кто служил в Афганистане, хорошо знали, что афганским военным и службам безопасности нужно больше для успеха: больше времени для того, чтобы афганская идентичность закрепилась в стране; больше времени на тренировки и профессионализм; усиление поддержки афганских политических лидеров; больше внешнего контроля для снижения коррупции и создания государственных институтов.

… и почему афганские женщины пострадают

Каждый день нахождения Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции в Афганистане был еще одним днем, когда девушки и женщины могли посещать школу и университет, ходить на работу и свободно перемещаться по делам и навещать семью и друзей.

С годами все больше и больше людей даже начинали принимать как должное тот факт, что у них есть свобода выбора в отношении своей жизни и принимаемых ими решений. Это был большой успех международного сообщества. Реальность, в которой их матери и бабушки жили в 1980-х и 1990-х годах, была чем-то вроде дурного сна, а не той жизнью, которую они были бы вынуждены жить (или переживать заново).

Теперь, когда талибы вернулись к власти в Афганистане, жизнь женщин навсегда изменится.

Их таланты и мечты будут подавляться на неопределенное время, а их образование и развитие — в тупик. Это в конечном итоге замедлит развитие страны, поскольку образованные женщины обеспечивают образование своим детям. Отдельно будет игнорироваться здоровье женщин, что, вероятно, повысит уровень ранней смерти.

Ограничения на то, кто может лечить женщин, резко сократят их доступ даже к элементарной медицинской помощи и ограничат возможные вмешательства в ситуациях домашнего насилия. Женщины будут жертвами несколько раз, в то время как те, кто защищает их интересы, скорее всего, будут убиты или заключены в тюрьму талибами, не обращая внимания на реакцию международного сообщества.

Последствия прекращения повседневной жизни, особенно образования и здравоохранения, для половины населения будут катастрофическими в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это будет наглядным напоминанием о том, как США и силы коалиции их подвели.

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