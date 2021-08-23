Главный противник талибов надеется на Францию, а Россия уже готова "работать" с новой властью: что сейчас происходит в Афганистане

Сопротивление в Афганистане готово сражаться с талибами, но какой сценарий для этого региона выберут мировые державы

Стремительное наступление талибов, принесшее им контроль над всей территорией Афганистана, шокировало всех. Скорая смена власти в этой неспокойной азиатской стране вызвала хаос и панику. Но не все смирились с такой ситуацией и сдались.

Недавняя статья на сайте "Politico" рассказывает о том, кто является лидером сопротивления и как ситуация вокруг Афганистана развивается с каждым днем. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Лидер сопротивления

Имя отца Масуда может быть нарицательным, но это не гарантия, что Макрон вооружит партизан в Панджшерской долине.

Америка, возможно, и покинула Афганистан, но самый известный противник талибов в стране возлагает свои надежды на поддержку Франции.

Для Ахмада Масуда именно Франция является той стороной, к которой он обратился за помощью в процессе формирования армии сопротивления в Панджшерской долине к северу от Кабула. В конце концов, его отец, Ахмад Шах Масуд, "Панджшерский лев", широко известен во Франции, и продолжает жить (после его убийства в 2001 году) как олицетворение борца за свободу страны благодаря его битвам против Советского Союза и Талибана в 1980-х и 1990-х годах.

Кто лоббирует интересы Масуда во Франции

В обзорных статьях, опубликованных во французской прессе, 32-летний Масуд апеллирует к Парижу как к своей главной надежде. Его посредником в высших эшелонах власти является философ, публичный интеллектуал и журналист Бернар-Анри Леви, который отправился в долину Панджшир, чтобы написать о нем статью в журнале "Paris Match" в октябре прошлого года.

В письме к Леви, опубликованном в "Journal du Dimanche" (еженедельная французская новостная газета — прим. ред.) 14 августа, Масуд призывал философа напрямую обратиться к президенту Эммануэлю Макрону с заявлением о том, "что Франция — наше последнее средство, единственная надежда, которая у нас остается".

В другом письме, написанном, чтобы завоевать сердца Франции после падения Кабула, Масуд сравнил состояние Афганистана с состоянием Европы в 1940 году и процитировал замечание французского лидера Шарля де Голля о том, что Франция проиграла битву, но не войну. "Присоединяйтесь к нам духом или окажите прямую поддержку", — написал Масуд в своем обращении на французском языке.

Получивший образование в Великобритании Масуд, которому было всего 12 лет, когда его отец был убит террористами Усамы бен Ладена из "Аль-Каиды", знает, что Франция — благодатная территория, чтобы заручиться поддержкой. Его очень грамотный (и франкоязычный) отец получил образование во французском лицее и стал романтичной национальной знаменитостью во Франции благодаря документальному фильму 1998 года под названием "Massoud, l’Afghan". (В Афганистане он представляет собой более противоречивую фигуру, и, хотя многие видят в нем героя, у других его имя вызывает горькие воспоминания о жестоких партизанских кампаниях моджахедов.)

"Франция — это страна, в которой его имя вызывает наибольший резонанс … и Масуд сегодня единственный, кто сопротивляется и держится", — заявил Леви интернет-изданию "POLITICO", добавив, что вмешательство Франции было бы вполне естественным. На мой взгляд, учитывая исторические связи с отцом, было бы вполне нормально, если бы Франция оказыла ему самую передовую помощь".

Бернар-Анри Леви разговаривал с Масудом, и повстанец заверил его, что слово "капитуляция" не входит в его словарный запас.

Официальные лица Франции дипломатично молчат

Однако на данный момент французское правительство отказывается публично комментировать вопрос о том, ответит ли оно на тщательно продуманные призывы Масуда. Многое будет зависеть от того, отреагирует ли Талибан на давление, особенно со стороны Ирана, с целью формирования плюралистического правительства с другими этническими и религиозными группами, такими как панджшерские таджики и шиитские хазарейцы, которые с большей вероятностью будут противостоять талибам, или же страна снова скатится к гражданской войне всех против всех.

Еще свежи воспоминания о поездке Масуда в Париж в марте, когда он встретился с Макроном и мэром Парижа Анной Идальго и открыл дорогу, носящую имя Масуд ("Allée du Commandant Massoud") в садах знаменитых Елисейских полей Парижа.

Среди других участников были Дэвид Мартинон, нынешний посол Франции в Афганистане, и министр по делам ЕС Клеман Бон. "Мы регулярно обмениваемся сообщениями с Масудом и его окружением, — заявил интернет-изданию "POLITICO" Арно Нгача, советник Идальго по международным делам. "Он прислал нам множество сообщений и заранее предупредил, что в Афганистане все быстро рухнет".

"В настоящее время мы изучаем, как продолжить поддержку борцов за свободу", — добавил Нгача. "Что сейчас может сделать мэр Парижа, так это оказать Массуду моральную поддержку и сделать его более заметным".

Действительно, Идальго оказал именно такое моральное давление на Макрона в своей статье в ежедневной газете "Le Monde" 16 августа. Она призвала Францию "поддерживать, поощрять, помогать» сопротивлению Масуда, "чтобы оно могло быстро победить Талибан и их режим террора".

И дело не в том, что Масуд не имеет доступа к самому верху. В марте в Елисейском дворце он обсудил с Макроном "развитие афгано-французских отношений" и стоял рядом с президентом Франции для официальной фотографии, на которой они оба держали в рамке фотографию отца Масуда.

Он также встретился с другими политиками, такими как Жерар Ларше, председатель французского сената, и Валери Пекресс, председатель региона Парижа и кандидат на предстоящих президентских выборах во Франции.

После падения Кабула Пекресс написал твит о том, что Франция должна "помочь сопротивлению".

Масуд просит оружие и боеприпасы для борьбы с талибами

Большой вопрос состоит в том, выльется ли французская любовь к Масуду в военную технику или другую более конкретную поддержку.

К Масуду в Панджшере присоединился бывший вице-президент страны Амрулла Салех. Хотя эту территорию трудно захватить, Масуд находится в изоляции и использовал статью в "Washington Post", чтобы обратиться с призывом о предоставлении "большего количества оружия, боеприпасов и других поставок", поскольку "своих военных сил и логистики будет недостаточно".

"Они быстро истощатся, если наши друзья на Западе не найдут способ поставлять их нам без задержек".

В ответ на вопрос интернет-издания "POLITICO" о том, какую поддержку готова оказать Франция, правительственные учреждения в Париже не дали прямых ответов. Представитель Елисейского дворца подтвердил лишь, что "Франция поддерживает контакт с Масудом с момента его визита в Париж". Министерство иностранных дел уклонилось от ответа и заявило, что его приоритетом является "эвакуация граждан" и "защита афганцев".

Представитель Масуда также не ответил на вопрос о поддержке Франции.

Естественно, такая помощь, вероятно, должна оставаться в секрете — особенно если Талибан действительно станет правительством де-факто, — но один человек, внимательно следивший за развитием отношений с Францией, действительно подтвердил тот факт, что Франция показала желание начать поставки оружия. "Если под военной помощью вы имеете в виду предоставление Панджшеру средств защиты, то это да", — сказал этот человек.

Что сдерживает Францию от помощи Масуду уже сейчас

Если бы Франция в конечном итоге отправила оружие Масуду, это только разожгло бы существующие споры о влиянии Леви на военно-политическое руководство Франции.

Многие ведущие французские официальные лица признали, что кампания Бернар-Анри Леви 2011 года, направленная на то, чтобы подтолкнуть Францию к официальному признанию руководства повстанцев в Ливии и военному вмешательству с целью изгнать ливийского диктатора Муаммара Каддафи, сыграла роль в решении Франции нанести авиаудары и вооружить ливийских повстанцев.

Но они также обвинили внешних влиятельных лиц, таких как Леви, в том, что они подтолкнули к военной операции, которая дала неоднозначные результаты и не помешала стране погрузиться в годы гражданской войны. "Я не забываю, что несколько человек решили, что нам нужно избавиться от ливийского лидера, фактически не имея какого-либо плана на то, что произойдет дальше", — сказал Макрон в интервью для "Le Monde" в 2018 году.

Россия злорадствует и начинает строить рабочие отношения с талибами

В то время, как Франция решает, оказать ли помощь повстанцу Масуду, статья на сайте "Yahoo" рассказывает о том, что по мнению некоторых экспертов Россия сигнализирует о своей готовности сотрудничать с талибами.

Когда в минувшие выходные талибы захватили столицу Афганистана, Кабул, все западные дипломаты устремились в аэропорт для эвакуации. Не ускользнул от внимания тот факт, что посольство России демонстративно оставалось открытым и заявило, что его дипломаты будут работать в обычном режиме.

Это было признаком того, что, хотя и удивленная скоростью захвата власти Талибаном, Россия все же пытается плавно перейти к работе с боевиками, которые теперь представляют эту власть.

Российские официальные лица пока что отзываются о талибах положительно, хваля их за поддержание порядка в столице. Хотя Россия заявила, что не будет спешить с признанием этой группировки правительством Афганистана, она дала понять, что готова взаимодействовать с ними.

Солдаты США помогают женщине, которая пытается перелезть через забор, когда толпы жителей собираются у стены в аэропорту Кабула, 20 августа 2021 года. Этот кадр, получен из видео в социальных сетях.

"В настоящее время движение "Талибан" контролирует практически всю территорию страны, включая ее столицу. Это реальность", — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с лидером Германии Ангелой Меркель в пятницу. "И мы должны действовать исходя из этих самых реалий, не допуская распада афганского государства".

Российские официальные лица подвергли критике свергнутое правительство Ашрафа Гани, поддерживаемое США, а на этой неделе главный посланник России, курирующий ее политику в Афганистане, опытный дипломат Замир Кабулов, выгодно сравнил Талибан с прежним правительством.

"Если сравнить способность коллег и партнеров заключать соглашения, то "Талибан" долгое время казался мне гораздо более способным, чем марионеточное правительство Кабула", — заявил Кабулов в интервью российскому государственному телевидению.

Россия наладила прочные контакты с талибами в последние несколько лет, поскольку вывод войск США казался все более вероятным. Они провел несколько раундов межафганских переговоров в Москве, в которых участвовали талибы. В июле высокопоставленная делегация Талибана встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, хотя Россия по-прежнему официально называет эту группу террористической организацией, как и США.

Зачем Россия дружит с Талибаном

Спустя три десятилетия после катастрофического вторжения Советского Союза в Афганистан главная озабоченность России заключается в том, чтобы нестабильность в Афганистане не распространилась на его центральноазиатских соседей Таджикистан и Узбекистан и чтобы он снова не стал базой для агрессивных международных террористических группировок.

По словам аналитиков, приоритетом правительства России является обеспечение взаимопонимания с талибами относительно того, что Москва довольна взаимодействием с ними в качестве правителей при условии, что они дадут гарантии безопасности Центральной Азии и обязуются предотвращать террористические атаки с ее территории.

"Совершенно очевидно, что Россия постарается установить как можно более рабочие отношения с Талибаном", — сказал Федор Лукьянов, эксперт по внешней политике и председатель Совета по внешней и оборонной политике, который иногда выступает в роли независимого консультанта российского правительства.

"Что касается внутренней ситуации в Афганистане, у России, к счастью, нет там интересов. На этот раз внутри Афганистана нет ставок, и Россия может расслабиться и ограничить свою реакцию интересами безопасности в регионе", — сказал он по телефону.

Президент России Владимир Путин выступает на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель после их двусторонней встречи в Большом Кремлевском дворце в Москве 20 августа 2021

По словам Лукьянова, захват власти Талибаном, если он окажет стабилизирующее влияние на ситуацию в целом, предпочтительнее для Кремля, чем хаотическая гражданская война, даже если это будет означать возврат к глубоко репрессивному правлению этой группировки. Но он сказал, что ожидает, что Россия не будет спешить с официальным признанием Талибана, поскольку это ослабит ее влияние на эту группировку.

На этой неделе Кабулов заявил российскому государственному телевидению, что до сих пор талибы соблюдают свои договоренности с Россией относительно безопасности в Центральной Азии.

"Это обнадеживающий знак", — сказал он. "Но мы, конечно, доверяем людям, но не до такой степени. Мы будем внимательно следить за дальнейшими шагами".

В последние недели Россия быстро предприняла шаги по укреплению Таджикистана, где у нее есть военная база, направляя туда денежные средства, оружие и укрепляя пограничные посты. В этом месяце Россия провела военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном недалеко от афганской границы.

Рискованная ставка

Хаотические образы американского поражения на этой неделе вызвали предсказуемое злорадство в российской пропаганде. Спустя 30 лет после унизительного вывода войск СССР из Афганистана российские официальные лица стали выражать злорадство.

Кремль также будет рад увидеть конец присутствия американских войск в Средней Азии. Это его давняя цель.

Однако проблема, по мнению некоторых аналитиков, заключается в том, будет ли у талибов достаточно контроля в Афганистане, чтобы продолжать обеспечивать гарантии безопасности, которых добивалась Москва.

"Пока что мы может порадоваться этому перевороту, подхватываемому пропагандой, но это может продлиться совсем недолго", — сказал Владимир Фролов, бывший российский дипломат, а ныне обозреватель международных отношений.

Идеальный сценарий для России состоит в том, чтобы Талибан теперь сформировал инклюзивное правительство с другими афганскими политическими группами, но многие аналитики в Москве считают это маловероятным. Вместо этого, "рост незаконного оборота наркотиков и религиозного экстремизма будет расти", — написал журналист Кирилл Кривошеев в статье для Московского центра Карнеги.

Эта неопределенность означает, что министерство иностранных дел России рискует опередить себя в своей общественной дружелюбности по отношению к талибам, сказал Фролов.

"Я думаю, что мы сделали рискованную ставку на обещания Талибана стабилизировать ситуацию в стране, находящейся под их контролем, и не участвовать в трансграничном джихаде", — сказал Фролов.

По его словам, министерству иностранных дел "придется доказать, что их ставка сработала, как и было обещано".

Ранее "Телеграф" писал о том, что выяснилось, почему из Кабула эвакуировали так мало украинцев.